New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan Roma–Fiumicino Uluslararası Havalimanı'na giden Airbus A330 uçağı Fransa hava sahasından geçerken hava trafik kontrol merkezinin çağrılarına yanıt vermedi.

10 dakika boyunca uçakla bağlantı kurulamayınca Fransız hava kontrol merkezi alarma geçti.

İki Fransız savaş uçağı uçuşu durdurmak ve durumu tespit etmek için acil havalandı.

Terörist saldırı olabileceği alarmı verildi.

Uçuş ekibine uydu telefonları ve ardından ACARS (Uçak Haberleşme Adresleme ve Raporlama Sistemi) mesajları aracılığıyla 10 dakika boyunca ulaşılmaya çalışıldı.

10 dakika yaşanan teyakkuzun ardından uçuş ekibi ile bağlantı sağlandı.

Olayın kesin nedeni havayolu veya yetkililer tarafından açıklanmadı.

Ancak olayı ilk bildiren İtalyan günlük gazetesi Repubblica, kaptanın uykuya dalması üzerine olayın yaşandığını öne sürdü.

Uçuş ekibi iddiayı reddederek iletişim sistemindeki bir arızayı neden gösterirken, yapılan araştırmada sistemde arız tespit edilmedi.

Sonunda kaptan pilotun uykuya daldığının anlaşılmasının ardından pilotun işine son verildi.