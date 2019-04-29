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İtalyan siyasetçiye İstanbul'da 'gözlük hırsızlığı' suçlaması

Dubai'den İtalya'ya gidişinde, Atatürk Havalimanı'nda aktarma yapmak için beklerken bir mağazadan güneş gözlüğü çaldığı öne sürülen İtalyan Bari Belediye Meclis Üyesi Francesco Giannuzi hakkında 'hırsızlık' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Francesco Giannuzi'nin 7 Ocak 2019'da Atatürk Havalimanı'nda bir mağazaya girdiği, bu mağazadan 1 gözlük aldığı ancak ödemesini yapmadan mağazadan çıktığını oradaki görevli personelin anladığı belirtildi.
 
Giannuzzi'nin yapılan tahkikat kapsamında hırsızlığı gerçekleştirdiğinin tespit edildiği ifade edilen iddianamede, sanığın suçlamayı kabul etmediği, gözlüğü denemek için mağazadan aldıktan sonra eşine göstermek için dışarıya çıktığını ancak eşinin gözlüğü beğenmemesi üzerine dükkana geri dönerken sıkıştığını ve lavaboya girdiğini, lavabonun pis olması sebebiyle buradan çıktığını, gözlüğü orada unutmuş olabileceğini belirttiği kaydedildi.
 
İddianamede, sanık Francesco Giannuzi'nin 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.
 
50 BİN LİRA KEFALETLE SERBEST BIRAKILMIŞTI
 
Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
 
Giannuzi, 7 Ocak 2019'da Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. İşlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na gönderilen Giannuzzi, savcılık ifadesi sonrasında tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti. Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, Giannuzzi'nin 50 bin lira nakdi kefaletle serbest bırakılmasına karar vermişti.
 

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