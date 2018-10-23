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İtalyan üye Ciocca, AB komiserinin notlarını ayakkabısıyla ezdi

Avrupa Birliği'nin (AB) İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını reddetmesine sinirlenen İtalyan üye Angelo Ciocca, AB Komisyonunun Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu Komiseri Pierre Moscovici'nin toplantı notlarını ayakkabısıyla ezerek tepki gösterdi.

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Strazburg'da devam eden Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu sırasında basın toplantısı düzenleyen Moscovici, İtalyan Lig Partisi üyesi Ciocca'nın beklenmedik tepkisiyle karşılaştı. Ciocca, Moscovici'nin basın toplantısını düzenlediği masaya gelip notları alarak ayağından çıkardığı ayakkabı ile masanın üzerinde ezdi.
 
Olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Ciocco, "Strazburg'da (İtalyan malı bir ayakkabı ile) Moscovici'nin yazdığı İtalya karşıtı yalan dağlarının üstüne bastım. İtalya saygıyı hak ediyor ve biz başımızı eğmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
 
Ciocco'nun hareketine şaşırdığını söyleyen Moscovici ise yine sosyal medya hesabı üzerinden verdiği yanıtta, "Notlarımı (masanın üzerinden) toparlayan bir parlamento görevlisi olduğunu sanıyordum. Hayır, bir milletvekiliydi. Karar ve metinleri ayakkabısıyla ezenler ne demokrasiye ne kurumlara ne de kurallara saygı duyuyor. Görevlerine bile saygıları yok." dedi.
 
AB Komisyonu, İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını AB'nin mali kurallarına ciddi uyumsuzluk içerdiği gerekçesiyle reddetmişti.

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