İtalyan vekil hakim karşısına çıktı

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, yabancı devletlerden aldığı rüşvet yoluyla AB işlerini etkilemeye çalıştığı iddiasıyla alakalı 10 Şubat'ta Napoli'de bir klinikte gözaltına alınan Cozzolino, Belçikalı savcıların iade talebi doğrultusunda bugün Napoli'deki mahkemede hakim karşısına çıktı.

Haberde, Cozzolino'nun avukatları Federico Conte ve Dezio Ferraro'nun duruşmada, yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan ve sonradan itirafçı olan eski AP milletvekili İtalyan Antonio Panzeri'nin müvekkilleri hakkında sarf ettiği sözlerin uydurulmuş şeyler olduğunu söylediği belirtildi.

Ayrıca Cozzolino'nun avukatlarının, müvekkillerinin suçlandığı bu davanın arka planında gizli servislerin rol oynadığını, bu durumun da Belçika yargı sisteminin, Cozzolino için adil yargılamayı garanti edemeyeceğini savunduğu kaydedildi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Cozzolino'nun iade talebinin görüşüldüğü dava 14 Mart'a ertelendi.

- YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Belçikalı makamların yürüttüğü yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında Aralık 2022'de çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon avro nakit para ele geçirilmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kişilerin AP Başkan Yardımcılığı görevi sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan AP Milletvekili Pier Antonio Panzeri, AP'de asistan olarak çalışan Kaili'nin erkek arkadaşı Francesco Giorgi ve hukukun üstünlüğü konularında çalışan sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca olduğu açıklanmıştı. Figa-Talamanca daha sonra serbest bırakıldı.

Giorgi'nin, ifadesinde iki AP milletvekili Andrea Cozzolino ile Marc Tarabella'nın Panzeri'den para aldığını söylediği ileri sürülmüştü. AP Başkanı Roberta Metsola, Cozzolino ile Tarabella'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması için süreç başlatmıştı.

Bu kişilerin, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar, iddiaları reddetmişti.

Daha sonraki haberlerde, Fas'ın da bu kişilere rüşvet verdiği iddia edilmiş, Fas istihbaratı ile Fas'ın Varşova Büyükelçisi Abderrahim Atmoun'un şüphelilerle görüştüğü ileri sürülmüştü.