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Dünya

İtalya'nın Alp dağlarında can alan tatbikat! 3 polis uçurumdan düştü

İtalya'da Mali Polisin (GDF), ülkenin kuzeyindeki Alp dağlarında gerçekleştirdiği tatbikat sırasında 3 polisin uçurumdan düşerek can verdiği bildirildi.

AA29 Mayıs 2024 Çarşamba 17:45 - Güncelleme:
İtalya'nın Alp dağlarında can alan tatbikat! 3 polis uçurumdan düştü
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İtalyan basınındaki haberlerde, ülkenin kuzeyindeki Sondrio vilayetine bağlı Val Masino beldesinde GDF tarafından arama kurtarma tatbikatı yapıldığı belirtildi.

Haberlerde, tatbikat sırasında Alp dağlarındaki karakolda görevli 32, 25 ve 22 yaşlarındaki 3 mali polisin uçurumdan düşerek yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Ülkede mali, vergi kaçakçılığı ve gümrük muhafazası gibi alanlardan sorumlu GDF'nin bağlı olduğu Ekonomi ve Maliye Bakanı Giancarlo Giorgetti, yaptığı yazılı açıklamada, "Val Masino'da bir tatbikat sırasında trajik bir şekilde ölen GDF'nin dağ kurtarma ekibindeki üç genç askerin ailelerinin acısını paylaşıyorum. Hepimizi derinden etkileyen hadise nedeniyle GDF'ye başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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