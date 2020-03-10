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Dünya

İtalya'nın Kovid-19'la imtihanı: Adım adım topyekun karantinaya

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), İtalya'da kısa sürede yayılarak, ülke genelinde topyekun karantina koşullarının uygulanmasına yol açtı.

AA10 Mart 2020 Salı 12:37 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 12:37

İtalya, Kovid-19 vakaları ve ölümlerinde, salgının ilk ortaya çıktığı Çin’in ardından ikinci sırada bulunuyor.

Ülkenin kuzeyindeki Lombardiya bölgesel yönetiminin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera’nın 21 Şubat'ta basına yaptığı açıklamada, Kovid-19’a bölgelerinde 6 kişide rastlandığını duyurması, dikkatleri bu bölgeye çekti.

Aynı gün Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın da virüsün yayıldığı kişi sayısının arttığını, ayrıca kuzeydeki 10 beldede virüse yönelik ilk kısıtlayıcı önlemlerin devreye alındığını açıklaması, İtalya için adeta bambaşka bir dönemin habercisi oldu.

İtalya’da Kovid-19 vakalarındaki artış, 21 Şubat’tan bugüne kadar hep yukarı yönlü grafik çizerken, ölü sayılarındaki artış ara ara gerileme eğilimi gösterse de genel olarak yükseldi.

- VİRÜSÜN BULAŞTIĞI KİŞİ SAYISI SON GÜNLERDE ARTTI

Ülkede koronavirüs bulaşanların toplam sayısı özellikle son günlerde hızla arttı.

Sivil Savunmanın dün açıkladığı verilere göre, İtalya'daki Kovid-19 bulaşmış kişi sayısı, 8 Mart'ta 7 bin 375 iken 9 Mart'ta 1797 artışla 9 bin 172 oldu. Bu fark, şu ana kadar kaydedilen en yüksek artış oldu.

Özellikle son günlerde ölümlerin üç haneli sayılara dayanması ve vaka sayısının hızla artması hükümeti, bölgeselden ziyade ulusal çapta önlemler almaya itti.

- KARARNAMELER 

Başbakan Conte, ülkesinin içinden geçtiği bu krize ilk zamanlarda bölgesel önlemlerle çare arasa da daha önce çıkardığı 4 kararnamenin etkisinin görülmemesi üzerine dün akşam ulusal boyutta daha sert kurallar içeren bir kararname daha yayımladı.

Conte, şubat ortalarında koronavirüs salgınının başladığı İtalya'da 22 Şubat’ta ilk karantina alanlarını belirleyen kararnameyi çıkarttı.

Kovid-19'un yarattığı ekonomik zararı telafiye yönelik 28 Şubat'ta bir kararname yayımlayan Conte, 4 Mart'ta ise virüsün yayılmasını önlemeye dönük temizlik kuralları ile toplum içinde dikkat edilmesi gerekenleri belirleyen, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteleri mart ortasına kadar tatil eden, Serie A futbol maçlarının 3 Nisan’a kadar seyircisiz oynanmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Başbakan Conte, aldığı önlemlerin sahada sonuç vermemesi üzerine 8 Mart'ta erken saatlerde Lombariya Bölgesi ve 14 ili bütünüyle karantinaya alan yeni kararnameyi imzaladı.

Giuseppe Conte, son olarak dün akşam, Lombardiya ve 14 il için aldığı önlemlerin bütün ülkeye genişletilmesine yönelik beşinci kararnamesini yayımladı.

- KOVİD-19 GÖRÜLEN ÜNLÜ SİMALAR

Hızla yayılan koronavirüs, ülkenin tanınmış isimlerine de sıçradı.

İtalya’da hükümette iktidarın ortağı konumundaki merkez soldan Demokratik Parti’nin lideri aynı zamanda Lazio Bölgesel Yönetim Başkanı Nicola Zingaretti cumartesi günü yaptığı açıklamayla, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Zingaretti'nin ardından pazar günü İtalya Kara Kuvvetleri Komutanı General Salvatore Farina’da yeni tip koronavirüse rastlandığı bildirildi.

Piyemonte Bölgesel Yönetim Başkanı Alberto Cirio da pazar günü yayımladığı görüntülü mesajında, kendisinde herhangi bir belirti olmamasına karşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayarak, evinde karantina altında olduğunu ifade etti.

Kovid-19'un ilk ve yoğun olarak görüldüğü Lombardiya Bölgesi’ndeki Lodi kenti Valisi Marcello Cardona'ya da önceki gün yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığı basına yansımıştı.

İtalya'da yeni tip koronavirüs salgınında vaka, ölü ve iyileşen sayısı şöyle:

Toplam Vaka Ölümİyileşen
15.02.2020300
16.02.2020300
17.02.2020300
18.02.2020300
19.02.2020300
20.02.2020400
21.02.20202111
22.02.20207922
23.02.202015732
24.02.202022971
25.02.2020323112
26.02.2020470123
27.02.20206551745
28.02.20208892146
29.02.202011282950
01.03.202017013483
02.03.2020203652149
03.03.2020250279160
04.03.20203089107276
05.03.20203858148414
06.03.20204636197523
07.03.20205883233589
08.03.20207375366622
09.03.20209172463724

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