İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında göçmen teknesi battı: 7 ölü

AA 30 Haziran 2021 Çarşamba 11:56 - Güncelleme: 30 Haziran 2021 Çarşamba 11:57

İtalya'nın Akdeniz'de Afrika'ya en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası'nın açıklarında bu sabah erken saatlerde yeni bir göçmen faciası yaşandı.

ANSA ajansının haberine göre, Lampedusa'nın 5 mil açığında batan teknede, biri hamile 7 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi.

Olaya müdahale eden İtalyan Sahil Güvenlik ekiplerinin 48 kişiyi kurtardığı, 9 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Kurtarılan göçmenler ile 7 kişinin cesetlerinin Lampedusa'ya götürüldüğü bildirildi.

Yaz aylarında düzensiz göç gelişlerinin arttığı adaya son günlerde Kuzey Afrika'dan ulaşan göçmen sayısının 660 olduğu kaydedildi.