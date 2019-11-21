İtalya'ya ait bir İHA Libya'da düştü

İtalya'nın Trablus Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Akdeniz'de yürütülen "Güvenli deniz" operasyonuna destek için görev yapan Predator tipi bir İHA'nın düştüğü ve olayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada İHA'nın düştüğü bölgenin adı paylaşılmazken General Halife Hafter'e yakın sosyal medya platformlarında, Trablus'un güneydoğusuna 90 kilometre uzaklıkta Terhune kenti yakınlarında düşen İHA'ya ait fotoğraflar paylaşıldı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Askeri Sözcüsü Muhammed Kununu daha önce yaptığı açıklamada, Halife Hafter güçlerine ait bir İHA'nın Terhune'deki Suk el-Ahad bölgesinde düştüğünü duyurmuştu.

Hafter yanlısı sosyal paylaşım sitelerinde ise İHA'nın UMH'ye ait olduğu iddia edilmişti.