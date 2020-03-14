14 Mart 2020 Cumartesi 08:30 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 08:30

Ölümcül koronavirüsün etkisi her geçen gün artıyor. Son vakalarla birlikte virüsten ölenlerin sayısı 5 bini geçti. Çin’den sonra en çok ölümlü vakanın yaşandığı İtalya’da ise 1266 kişi hayatını kaybetti. Son üç haftada hayatını kaybedenlerin yüzde 98’i 65 yaş üstünde olması dikkat çekti.

TONLARCA YARDIM MALZEMESİ

Çin’in resmi haber ajansı Şinhua, 9 kişilik yardım ekibiyle birlikte gönderdikleri tonlarca tıbbi malzemenin Perşembe akşamı Roma’daki Fiumicino Havalimanı’na ulaştığını bildirdi. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Facebook üzerinden yayımladığı videoda, yardımların inmesini izlerken “Bu akşam İtalya yalnız değil. Dünyadaki pek çok insan bizi destekliyor” dedi. Çin daha önce İran, Güney Kore ve Japonya’ya da yardım göndermişti.

AB’DEN BİZE YARDIM GELMEDİ!

İtalya’nın Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Maurizio Massari, Amerikan Politico dergisi için kaleme aldığı makalede, ülkesinin Avrupa’nın yardımına duyduğu ihtiyacı vurgularken yaptıkları çağrılara yanıt alamadıklarını belirtmişti.

NÜFUSUN YÜZDE 23’Ü ETKİ ALTINDA

Japonya’dan sonra dünyanın en yaşlı ikinci nüfusuna sahip İtalya'da 21 Şubat’ta patlak veren ve hızla yayılan yeni tip koronavirüs, şimdiye kadar 1266 kişinin hayatına mal oldu. Sivil Savunma yetkililerinden edinilen bilgiye göre, acil durumun baş gösterdiği son üç haftada hayatını kaybedenlerin yüzde 2’sini 50-59 yaş grubundakiler, buna karşılık yüzde 98’lik bölümünü ise 68 yaş ve üzerindekiler oluşturuyor. Söz konusu yüzde 98’lik kesimin yüzde 67'sinin ise "önceden başka patolojik sıkıntıları bulunduğu" belirtiliyor. BM verilerine göre İtalya nüfusunun yüzde 23'lük kesimini oluşturan 65 yaş üstündekiler, yeni tip koronavirüs riskiyle en çok karşı karşıya bulunan yaş grubu olarak ön plana çıkıyor.

İSPANYA’DA OHAL İLANI



İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ülke genelinde 15 gün “olağanüstü hal” ilan etti. Bu arada İspanya’da sol koalisyon hükümetinin kabinesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan bakan sayısı ikiye çıktı. Eşitlik Bakanı İrene Montero’da Kovid-19 çıkmasının ardından tüm kabine üyelerine yapılan analizlerde Kamu Yönetimi ve Bölgesel Politika Bakanı Carolina Darias’da da pozitif sonuç çıktığı bildirildi. Ayrıca, aşırı sağ görüşlü Vox partisinin lideri Santiago Abascal’da da test sonucunun pozitif olduğu açıklandı. İspanya’da siyasetçiler arasında ilk koronavirüs vakası, Vox’un Genel Sekreteri ve milletvekili Javier Ortega Smith’de çıkmıştı.

ENGEL ÇIKARTMAYIN



İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Avrupa Birliği’nin (AB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor durumdan geçen ülkesine engel çıkarmamasını aksine yardım etmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Mattarella, yaptığı yazılı açıklamada, İtalya’nın AB’den beklentilerine değindi. İtalya’nın zor bir durumdan geçtiğini vurgulayan Mattarella, “İtalya’nın koronavirüsün yayılmasına karşı olan deneyimi muhtemelen AB’nin tüm ülkeleri için yararlı olacaktır. Bu nedenle, haklı olarak, en azından ortak çıkar çerçevesinde, dayanışma girişimlerinin engellenmemesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı. Diğer yandan, koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren İtalya’da hükümet, bu krizle mücadele için 25 milyar avroluk kaynak ayırdığını duyurmuştu. Ayrıca İtalya, bir süredir bu kriz sebebiyle AB’den bütçe esnekliği talep ediyor.

(Yeni Şafak)