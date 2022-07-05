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Dünya

İtalya'yı fırtına vurdu: 1 ölü

İtalya'nın kuzeyinde etkili olan fırtınada 1 kişi hayatını kaybederken, fırtınanın etkisi ile yoldan geçen aracın üzerine ağaç devrildi.

IHA5 Temmuz 2022 Salı 18:16 - Güncelleme:
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İtalya'nın kuzeyinde yer alan Lombardiya ve Emilia Romagna bölgelerinde etkili olan fırtına can ve mal kaybına neden oldu. Emilia Romagna bölgesinde yer alan Piacenza'da fırtınanın etkisi ile yıkılan ahır duvarının altında kalan 1 kişi hayatını kaybederken, Fiorenzuola Hastanesi'nin ise çatısının uçması sonucu hastalar tahliye edildi. Lombardiya bölgesinde yer alan Cremona kentinde devrilen ağaçlar nedeniyle birçok yol trafiğe kapanırken, bazı ağaçlar seyir halindeki araçların üzerine devrildi.

Fırtınanın vurduğu bölgelerde hasar tespit çalışmalarının devam ettiği ve birkaç gün süreceği aktarıldı.

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