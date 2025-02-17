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Dünya

İtiraf etti: Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açtım

ABD'nin Florida eyaletinde araca silahla ateş açmasının ardından tutuklanan Mordechai Brafman, saldırıyı araçtakilerin Filistinli olduklarını düşündüğü için gerçekleştirdiğini itiraf etti.

AA17 Şubat 2025 Pazartesi 11:03 - Güncelleme:
İtiraf etti: Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açtım
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Florida'ya bağlı Miami Beach'te dün silahlı saldırgan tarafından araca 17 el ateş edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Mordechai Brafman'ı gözaltına aldı.

Saldırgan, çıkarıldığı mahkemece iki kez "cinayete teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

ABD'de yayın yapan CBS News'ün haberine göre Brafman, polise seyir halindeki araçta yer alan iki kişiye Filistinli olduklarını düşündüğü için ateş ettiği itirafında bulundu.

Emniyetteki sorgusunda "gördüğü iki Filistinliyi vurarak öldürdüğünü" söyleyen Brafman'ın silahla ateş açtığı araçtaki iki kişi saldırıdan kurtuldu.

Polis, saldırının nefret suçu olarak değerlendirilip değerlendirilmediği konusunda henüz açıklama yapmadı.

- DAVANIN NEFRET SUÇU KAPSAMINDA GÖRÜLMESİ TALEBİ

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinin Florida Şubesinden (CAIR-Florida) saldırıyla ilgili federal nefret suçu davasının açılması çağrısında bulunuldu.

CAIR-Florida İletişim Direktörü Wilfredo Amr Ruiz, yaptığı açıklamada, şüphelinin poliste verdiği ifadeye dayanılarak davanın nefret suçu kapsamında görülmesi gerektiğini belirterek, "Bu rahatsız edici vakada suçlamalar için belirleyici faktör, kurbanların gerçek etnik kökenleri değil saldırganın neden saldırdığını açıkça bildiren eylemleri olmalıdır." ifadesini kullandı.

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