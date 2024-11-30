İtiraf ettiler: İsrail eşi benzeri görülmemiş durumla karşı karşıya

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 421. gününde sürüyor.

İSRAİL BASININDAN İTİRAF: EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEDİ

İsrail'in, 14 aydır Gazze'de sürdürdüğü saldırılar nedeniyle "eşi benzeri görülmemiş uluslararası izolasyonla" karşı karşıya olduğu belirtildi.

İsrail ekonomi gazetesi Calcalist'in haberinde, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden Gazze'ye yönelik saldırılara uluslararası kamuoyunun tepkisinin sanayi, havacılık ve turizm ve spor sektörlerindeki yansımaları ve uluslararası "sessiz boykot" ele alındı.

Haberde, yabancı hava yolu şirketlerinin İsrail'e gidiş-dönüş uçuşlarını askıya almasından, silah satışını durduran hükümetlere, sonlandırılan akademik işbirliklerine ve İsrail'deki projelerden çekilme kararı alan uluslararası altyapı şirketlerine kadar boykotun her geçen gün daha da sıkılaştığı ifade edildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" tutuklama emri çıkarma kararının, "İsrail'deki yabancı yatırımlar açısından sonuçları" olacağı belirtildi.

Gazetenin haberinde, "Örneğin, etik kurallar nedeniyle silah şirketlerine yatırım yapmayan Norveç Varlık Fonu, savaş suçları işlediğinden şüphelenilen ülkelere yatırım yapmıyor." ifadesi kullanıldı.

Son aylarda İngiltere, İtalya, Avustralya ve İspanya dahil olmak üzere çok sayıda ülkenin İsrail güvenlik şirketleriyle ticareti azaltmaya yönelik kamuoyu baskısını dile getirdiği, bunun sadece silah ve savunma şirketlerini değil aynı zamanda yerel sanayiye temel bileşenler tedarik eden firmaları da etkilediği belirtildi.

Haberde, kısa sürede uluslararası kamuoyunun tamamıyla Filistinlilere ve Gazze'deki yıkım ve ölümlerin boyutuna odaklandığı, hükümetin ise İsrail'in imajını "kana susamış, kundakçıya" dönüştürdüğü ifade edildi.

Bunun, İsrail'i, tutuklama emirleriyle daha da kötüleşebilecek daha da dışlanmış bir devlet olarak sınıflandırmaya itecek "sessiz boykot sorunu" olduğu belirtildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI UÇUŞLARIN ASKIYA ALINMASINA YOL AÇTI

Calcalist gazetesinin haberinde, çok sayıda uluslararası hava yolu şirketinin Tel Aviv'e gidiş-dönüş uçuşlarını askıya aldığını hatırlatıldı.

7 Ekim 2023 öncesi İsrail'de 66 hava yolu şirketi faaliyet gösterirken, şu an yalnızca 6 İsrail şirketi dahil 20 hava yolu firmasının hizmet verdiğine işaret edildi.

Haberde, saldırıların İsrail turizmi üzerindeki uzun vadeli etkisine ilişkin, "Yurt içi turizm büyük bir darbe aldı ve yabancı turizm önemli ölçüde daha pahalı hale geldi." ifadesine yer verildi.

İsrail Otelciler Birliğinin 7 Ekim'den bu yana 90 otelin (ülkedeki toplam otel sayısının yüzde 20'si) kapandığı açıklamasına yer verilen haberde, 2024'ün başından bu yana turistlerin gece konaklamasında yüzde 79 azalma görüldüğü, geçen yılki 7,5 milyon turist sayısına karşı bu yıl 1,6 milyon turistin ülkede gece konakladığı bildirildi.

Haberde, "Aynı zamanda Avrupa'daki destinasyonlara bilet fiyatları binlerce dolara yükseldi, arz azaldı ve direkt uçuşlarla ulaşılabilen destinasyonlar küçüldü." denildi.

- UCM'NİN TUTUKLAMA KARARI SANAYİYİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Calcalist gazetesinin haberinde, İsrail Üreticiler Birliği Başkanı Ron Tomer'in "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Başbakan Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkarma kararının sanayi de dahil olmak üzere tüm ülkeye zarar verdiği" değerlendirmesi aktarıldı.

Tomer, "Birisi, İsrail'in Gazze'deki insanları aç bıraktığını ve tıbbi tedaviden mahrum bıraktığını duyduğunda, böyle şeyler yapan bir ülkeyle gerçekten çalışmak isteyip istemediğini kendine sormaya başlıyor." ifadesini kullandı.

Haberde, "Gazze ve Lübnan'daki savaşın yerli sanayiye karşı bir boykot dalgasına yol açtığı" vurgulanarak, "En büyük ve en gürültülü boykot, mayısta başlayan ve ekim ayında yoğunlaşan Türkiye boykotuydu." ifadesine yer verildi.

Haberde, Dışişleri Bakanlığı Sanat Dairesi Müdürü Anat Gilad'ın "Normalde bir yılda etkinliklerimizde dünyanın dört bir yanından 1000'den fazla sanat yönetmenini ağırlardık ve bu yıl konukların yüzde 20 ila 30'u geldi." sözleri yer aldı.

İsrail'in saldırılarının spor alanındaki etkisine de değinen haberde, "Gergin durum, İsrail sporlarını da olumsuz etkiliyor... Geçen yıl İsrail spor kulüplerinin faaliyetlerine ciddi zararlar verdi, çünkü hepsi sadece yurt dışında müsabakalara ev sahipliği yapmak zorunda kalıyor ve yabancı oyuncularla sözleşme yapmakta büyük zorluk çekiyorlar." denildi.

Haberde, İsrail'in, 14 aydır Gazze'de sürdürdüğü saldırılar nedeniyle "eşi benzeri görülmemiş uluslararası izolasyonla" karşı karşıya olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

02:55 İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Ebu İskender bölgesine düzenlediği saldırıda yaşamını yitirenlerin ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonucu yaralananlar, kentteki Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.

02:38 Fas'ın 48 kentinde İsrail saldırılarını protesto etmek ve Gazze Şeridine destek amacıyla 105 gösteri düzenlendi.

02:36 İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Lahiya'daki katliamlarında son 24 saat içinde yaklaşık 100'e yakın Filistinlinin öldürüldüğü duyuruldu.

01:45 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

01:37 Gazze hükümeti, İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde açlıktan ve giderek kötüleşen durumdan dolayı "felaket" aşamasına gelindiği uyarısında bulundu.

01:00 ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, 20 Ocak 2025'te göreve başlamadan önce Gazze'de ateşkesin sağlanmasını ve bu yolla esirlerin serbest bırakılmasını istediği bildirildi.

00:53 İsrail'in, 14 aydır Gazze'de sürdürdüğü saldırılar nedeniyle "eşi benzeri görülmemiş uluslararası izolasyonla" karşı karşıya olduğu belirtildi.

00:18 Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi, Ankara'da düzenlenen "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" etkinliğinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Hamas'ın 7 Ekim saldırılarını "terör saldırısı" olarak nitelendirdiği mesajını okuması üzerine protesto edildi.

00:08 Filistin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı devam eden katliamları nedeniyle Arap Birliğini dışişleri bakanları düzeyinde acil toplantıya çağırdı.

00:05 Hamas, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırım düzeyindeki saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki 2 milyondan fazla Filistinlinin açlık ve susuzluktan ölme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 330 Filistinli şehit oldu, 104 bin 933 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 379'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 806 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 796 Filistinli hayatını kaybetti.