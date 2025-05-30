İtiraf ettiler: Türkiye bizim için vazgeçilmez

Türkiye'nin Avrupa için artan önemine dair Batı basınında çıkan haberlere her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak Almanya merkezli Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde geniş bir Ankara analizi yayınlandı.

Haberde Ankara'nın Avrupa için neden vazgeçilmez olduğu örneklerle açıklandı.

Türkiye'nin geleneksel büyük güçlere alternatif olduğunu belirten yayın organı "Tüm bu gelişmeler, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görmek istediği konuma geldiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca "Türkiye, Ukrayna'da olası bir barış gücüne katılmaya hazır olduğunu açıkladı.

Ayrıca Avrupa Birliği'nin 150 milyar Euro'luk ortak savunma projeleri fonu olan "Avrupa İçin Güvenlik Hareketi"ne (SAFE) Türkiye'nin dahil edileceği açıklandı.

İspanya, Portekiz, Polonya, Romanya ve Estonya gibi AB ülkeleri, Türk savunma sanayiinin halihazırda müşterisi durumunda. Afrika gibi birçok ülkede Türkiye, geleneksel büyük güçlere alternatif olarak memnuniyetle karşılanıyor. Bu çerçevede Ankara, dış politikasını ve ekonomik ilişkilerini çeşitlendirmeye yöneldi" ifadelerine yer verildi.

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