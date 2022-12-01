İtiraf ettiler! ''Türkiyesiz ayakta kalamazlar''

Dünya 24 Şubat'tan beri süregelen Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkilerini yaşıyor. Savaş iki ülke arasında başladı fakat etkisi domino taşı gibi ilerledi. Birçok ülke Rusya'ya yaptırım uyguladı. Bu kutuplaşma başka ekonomik olmak üzere birçok sorunu beraberinde getirdi. Türkiye ise usta bir diplomasi örneği yürüttü. Ankara'nın iki tarafla da bağını koparmayan diplomatik tutumu ve krizlerde üstlendiği sorumluluk uluslararası camiada hayranlık uyandırdı.



USTA İŞİ DİPLOMASİ

Türkiye'nin bu öğretici tavrı Amerikan siyaset dergisi Foreign Policy'de yer alan bir analizde değerlendirildi. "Türkiye NATO'nun Ukrayna Üzerindeki Mihver Noktası" başlıklı yazıda Türkiye'nin NATO için vazgeçilmez bir ortak olduğu vurgulandı. Analizde Avrupalı ve ABD'li çok sayıda siyasetçinin de bu konuda aynı kanıya sahip olduğu belirtildi. Makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyguladığı usta işi diplomasiyle hem Batı'yı hem de Rusya'yı kendisine bağladığı belirtildi.

NATO'NUN, TÜRKİYE'NİN VARLIĞI OLMADAN YAŞAYAMAZ

Analizde, Ankara'nın tutumunun sadece kendisinin değil dünyanın geri kalanının da menfaatine olduğunun altı çizildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı'dan farklı olarak Putin'le bağlarını koparmadığı belirtilen analizde, "Çok sayıda ABD'li milletvekilinin yanı sıra Avrupalı siyasetçilerle de yapılan görüşmelere göre üyeler, NATO'nun, Türkiye'nin varlığı olmadan yaşayamayacağı görüşünde birleşiyor. Ancak ortak kanı, Türkiye ile müttefik olmanın bir bedeli olduğu yönünde" değerlendirmelerine yer verildi.

HEM AVRUPA'NIN HEM DE RUSYA'NIN ERDOĞAN'A İHTİYACI VAR

Yazıda, Türkiye'nin baskılara aldırış etmediği, kendi bağımsız ve milli çıkarları doğrultusunda hareket ettiğine dikkat çekildi. Dergiye açıklamalarda bulunan NATO Avrupa Güvenliği Uzmanı Rachel Rizzo, "Bir bakıma hem Avrupa'nın hem de Rusya'nın Erdoğan'a ihtiyacı var. Bundan dolayı Erdoğan her zaman ülke çıkarlarını ön planda tutmayı başarabiliyor" dedi.

VAZGEÇİLMEZ BİR AKTÖR

Yaptıkları ve kazanımlarıyla Türkiye'nin savaş başlangıcından beri uyguladığı politikaların, herkes için vazgeçilmez bir aktör olarak ön plana çıkmasına neden olduğuna dikkat çekildi. Ankara'nın yürüttüğü stratejik hamlelere ilişkin, "Erdoğan, Rusya'nın işgalini kınadı, Ukrayna toprakları üzerindeki iddialarını tanımayı reddetti ve Kiev'e temin ettiği SİHA filosu ile Rus birliklerinin ilerleyişine ket vurdu. Öte yandan, Batı Rusya'ya cezalandırıcı yaptırımlar uygularken, Erdoğan Kremlin'e ekonomik güvenli bir liman teklif etti, iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendirdi ve Türkiye'yi Rus doğal gazı için önemli bir merkez haline getirmek için müzakereleri başlattı" ifadeleri kullanıldı.

ESİR TAKASI, TAHIL KORİDORU....

Türkiye'nin başarılı stratejisi sayesinde uluslararası toplumun büyük kazanımlar elde ettiği kaydedilen analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna için savaşan İngiliz ve Amerikan vatandaşları da dahil olmak üzere Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takaslarına aracılık ettiği, Ukrayna tahıl ihracatının Karadeniz'deki Rus ablukasına rağmen, güvenli geçişine olanak tanıyan bir anlaşmaya ön ayak olduğu hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın farklı görüşler benimseyen kesimler arasında bile saygınlık uyandırdığı söylenen analizde, "NATO'daki liderler Türkiye Cumhurbaşkanı'nı eleştirmekten kaçınmaya özen gösteriyor. Savaşın 10. ayına girerken, Erdoğan bu krizde sahip olduğu eşsiz gücü sergileyerek farklı görüşleri görmezden geliyor" değerlendirmesi yapıldı.

Star Gazetesi