İtiraf gibi açıklama: Erdoğan, Türkiye'yi süper güç yapıyor

Yunanistan, Türkiye'nin dış politikadaki adımları ve Ege ile Doğu Akdeniz'de gerçek bir bölgesel güç haline gelmesinden duyduğu rahatsızlığı her fırsatta ifade ediyor.

Başta Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları olmak üzere Türkiye'nin gücü karşısında çaresiz kalan ve ABD ile AB'ye Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan'da bu kez de Meclis'te itiraf gibi sözler sarf edildi.

Son olarak Yunan Meclisi'nde yapılan bir konuşma, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısından duyulan rahatsızlığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Aşırı sağcı Yunan milletvekili ve 'Yunan Çözümü' partisinin lideri Kyriakos Velopoulos, geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmada Türkiye'nin bir süper güç haline geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizleri fırsata çevirerek Türkiye'yi Avrupa'nın ticaret merkezi haline getirdiğini söyleyen Velopoulos, bundan hoşnut olmadıklarını belirterek Yunan hükümetine çağrıda bulundu.

Türk ürünlerine ek vergiler ve kısıtlamalar getirilmesi çağrısında bulunan milletvekili, Türkiye'nin Yunanistan'ın yanı başında büyüyen yeni bir 'Süper Güç' olduğunu belirterek, 'Biz buna dur demeliyiz' diye konuştu.