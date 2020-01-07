07.01.2020 08:28 - Güncelleme: 07.01.2020 08:28

Türk birlikleri Libya’ya ulaşınca panikleyen Mısır, BAE, Suudi Arabistan ve Yunanistan yine ittifak arayışlarına başladı. Türkiye karşıtı cephenin sözcülüğünü Mısır yapıyor. Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü, Almanya, AB ve BM’ye Türkiye’yi şikayet etti. Fransa, İtalya, Yunanistan ve GKRY Kahire’de toplanıyor. Mısır, Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesinin bölge güvenliğini tehdit edeceği tezini savunuyor. BAE ve Suudi trolleri de her zamanki gibi sosyal medyada Türkiye’yi karalıyor.

ORTAK KORKU TÜRKİYE

Türkiye karşıtı ittifakın lokomotifliğini darbeci Sisi yönetiminde Mısır üstlendi. Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü, Almanya, Avrupa Birliği (AB)ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşerek Türkiye’nin faaliyetlerini şikayet etti. Mısır Dışişleri Bakanı Şükrü, Fransız ve İtalyan mevkidaşları ile da ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

SUUDİLERE ZİYARET

Mısır basını, görüşmelerin ana gündeminin Ankara olduğunu, 3 ülkenin “Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesinin bölge güvenliğini tehdit edeceği” ortak görüşünde buluştuğunu iddia etti. Dışişleri Bakanı Şükrü’nün son durağı ise Suudi Arabistan oldu. Riyad’da Suudi Bakan Prens Faysal Al Suud’la gerçekleştirilen görüşmede “kaygı verici bölgesel konulara karşı sürekli işbirliğinin” ele alındığı vurgulandı.

KOMİTE ‘ACİL’ TOPLANDI

Kahire, ülkedeki AB büyükelçileri ile ABD Büyükelçisi ile de toplantı düzenledi. Toplantılarda uluslararası yasaları ihlal ettiği öne sürülerek Türkiye’nin durdurulması istendi. Büyükelçilere “Türk askeri müdahalesi korkunç sonuçlar doğurabilir” mesajı verildi. Mısır Parlamentosu’nun Dışişleri Komitesi de Türkiye gündemi ile ‘acil’ toplandı. Ülke basınında yer alan haberlere göre toplantıda Türkiye saldırganlıkla suçlandı. Komite NATO ve Akdeniz’e sınırı olan ülke parlamentoları ile iletişime geçme kararı alındı.

5 ÜLKE KAHİRE BULUŞACAK

Sisi’nin diğer hamlesi, Türkiye’ye karşı 5 ülkeyi Kahire de toplamak olacak. Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Mısır, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) dışişleri bakanlarının katılımıyla yarın Libya toplantısı düzenlenecek. Toplantıda Libya’da son dönemde yaşanan hızlı gelişmelerin değerlendirileceği kaydedilen bakanlık açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: “Libya’daki kriz tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde ele alınarak çözüm yolları görüşülecek. Çözüm çabalarını engelleyebilecek her şeyle yüzleşme yöntemlerinin ele alınacağı beşli toplantıda ayrıca, Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler de genel hatları ile masaya yatırılacak.”



TÜRKİYE’YE KARŞI TATBİKAT

Mısır’ın son hamlesi ise Akdeniz’de büyük ölçekli bir askeri çıkarma tatbikatı oldu. Mısır Deniz Kuvvetlerine ait korvetler, fırkateynler ve 1 denizaltının yanı sıra F-16 uçakları ve helikopterler de katıldı. Mısır basını paraşütçü birliklerin de katıldığı tatbikatla ‘Türkiye’ye gözdağı’ verildiğini iddia etti.

(Yeni Şafak)