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Dünya

İttifak üyelerine Türkiye ayarı! Rutte: Bu göz ardı edilmemeli

Türkiye'nin çok büyük bir savunma sanayi temeli olduğunu ve bunun göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkati çeken NATO Genel Sekreteri Rutte, 'Türk savunma sanayi tabanının İngiltere, Norveç ve Avrupa Birliği (AB) ile mümkün olduğunca yakın bir şekilde bağlantılı olmasını sağlamalıyız. NATO'da bariyer konulmasına izin vermeyelim. Bu, fayda sağlamaz' dedi.

AA24 Haziran 2025 Salı 11:30 - Güncelleme:
İttifak üyelerine Türkiye ayarı! Rutte: Bu göz ardı edilmemeli
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Rutte, Lahey'de düzenlenen NATO Zirvesi'nin ilk günkü programları kapsamında müttefik ülkelerden vatandaşların gönderdiği soruları yanıtladığı "Public Forum" etkinliğinde konuştu.

Ukrayna'daki savaşa değinen Rutte, stoklarının giderek azaldığını gören birçok ülkenin, Ukrayna'nın savaş için ihtiyaç duyduğu silahları üretebilmesi için bu ülkedeki savunma sanayi üssüne yatırım yaptığını söyledi.

Rutte, bunun Ukraynalılara yardımcı olduğunu, uzun vadede de NATO'nun savunma sanayi temelini sağlamlaştırdığını aktardı.

- "NATO İÇİNDE BARİYERLERE İZİN VERMEYİN" ÇAĞRISI

Türkiye'ye de değinen Rutte, "Türkiye'nin çok büyük bir savunma sanayi temeli var." ifadesini kullandı.

Bunun göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkati çeken Rutte, "Bazı şirketlerini ziyaret ettim, gerçekten etkileyici." dedi.

Rutte, "Türk savunma sanayi tabanının İngiltere, Norveç ve AB ile mümkün olduğunca yakın bir şekilde bağlantılı olmasını sağlamalıyız. NATO'da bariyer konulmasına izin vermeyelim. Bu, fayda sağlamaz." değerlendirmesini yaptı.

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