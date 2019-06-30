Ivanka Trump´ın liderlerle konuşma çabası alay konusu oldu

Görüntülerde Ivanka Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve IMF Başkanı Christine Lagarde arasındaki sohbete katılmaya çalışıyor.

Trump, Macron ile May’in birbirleriyle konuştuğu, Trudeau ve Lagarde’nın dikkatle dinlediği sohbet sırasında sürekli araya giriyor, bir noktada kendi görüşlerini aktarıyor. Lagarde ise bu durumdan rahatsız olduğunu gizlemiyor.