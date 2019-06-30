Ivanka Trump´ın liderlerle konuşma çabası alay konusu oldu

Ivanka Trump´ın liderlerle konuşma çabası sosyal medyada alay konusu oldu
ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a danışman yaptığı kızı Ivanka Trump'ın, G-20 zirvesinde liderler arasındaki sohbete zorla katılmaya çalışması viral oldu.
Görüntülerde Ivanka Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve IMF Başkanı Christine Lagarde arasındaki sohbete katılmaya çalışıyor.
Trump, Macron ile May’in birbirleriyle konuştuğu, Trudeau ve Lagarde’nın dikkatle dinlediği sohbet sırasında sürekli araya giriyor, bir noktada kendi görüşlerini aktarıyor. Lagarde ise bu durumdan rahatsız olduğunu gizlemiyor.
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