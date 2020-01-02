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Dünya

İsrail Başbakanı Netanyahu, elindeki bakanlık koltuklarını bıraktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkında yolsuzluk davası açılmasına karar verilmesinin ardından, üç bakanlıktan istifa etmek zorunda kaldı.

AA02.01.2020  15:25 - Güncelleme: 02.01.2020  15:32

Yerel basında yer alan habere göre, Netanyahu, Sosyal Yardım, Diaspora ve Tarım Bakanlıkları koltuklarını bıraktığı konusunda kabineyi bilgilendirdi.

Netanyahu'nun, söz konusu bakanlıklara pazar günü yeni isimleri ataması bekleniyor.

Netanyahu'nun istifası, bu atamaların ardından yürürlüğe girecek.

İsrail'deki yasalar gereği, hakkında dava açılan bir bakanın görevinden istifa etmesi gerekirken, başbakan için böyle bir zorunluluk bulunmuyor.

Bu nedenle Netanyahu, başbakanlık görevini yürütmeye devam ediyor.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Başbakan Netanyahu hakkında dava açmaya karar vermişti.

Netanyahu, bunu engellemek amacıyla dün akşam, meclise dokunulmazlık başvurusunda bulunmuştu.

Başvuru kabul edilirse, Başsavcı Mandelblit, Netanyahu hakkında dava açamayacak.

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