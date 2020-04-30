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Dünya

İyon Denizi'nde Kanada'ya ait askeri helikopter düştü: Türk fırkateyni bölgeye intikal etti

İyon Denizi'nde, NATO bünyesinde görev yapan Kanada birliklerine ait bir helikopterin düştüğü bildirildi. Helikopterin mürettebatını arama kurtarma çalışmaları için bölgeye bir Türk ve bir İtalyan fırkateyni hareket etti.

AA30 Nisan 2020 Perşembe 08:38 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 08:38
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Yunan devlet televizyonu ERT, Kefalonya Adası’nın batısında düştüğünü belirttiği helikopterin mürettebatını arama kurtarma çalışmaları için bölgeye bir Türk ve bir İtalyan fırkateyninin hareket ettiğini duyurdu.

Yunan basınındaki haberlerde, 3 ya da 6 kişilik mürettebatı bulunduğu tahmin edilen helikopterin Kanada’ya ait Fredericton isimli fırkateynden havalandıktan sonra Kefalonya Adası açıklarında radarlardan kaybolduğu belirtildi.

NATO'DAN İYON DENİZİ'NDE KAYBOLAN HELİKOPTERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

NATO, komutasında görev yapan helikopterde kaza gerçekleştiğini doğruladı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'ndan (SHAPE) Albay Juanita Chang, arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti.

Ulusal uyarı sistemlerinin de devreye sokulduğunu aktaran Chang, "NATO komutasında görev yapan savaş gemisi üzerindeki bir helikopterle ilgili kaza olduğunu teyit ediyorum." ifadesini kullandı.

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