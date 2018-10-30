İyon Denizi'nde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem, adayı '3 santimetre' kaydırdı İyon Denizi'ndeki Zakinthos adasında 26 Ekim’de yaşanan 6.4 büyüklüğündeki deprem, can ya da önemli mal kaybına neden olmasa da, adanın 3 santimetre güneybatıya kaymasına neden oldu.