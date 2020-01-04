İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,976
  • EURO
    6,6718
  • ALTIN
    297.568
  • BIST100
    113684
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Kongresine ''olası İran savaşının finansmanını engelleyen'' tasarı sunuldu
Dünya

ABD Kongresine ''olası İran savaşının finansmanını engelleyen'' tasarı sunuldu

ABD Kongresinin her iki kanadı Senato ve Temsilciler Meclisine, 'Kongrenin izni olmadan İran ile olası bir savaşın finanse edilmesinin engellenmesini öngören' bir tasarı sunuldu.

AA04.01.2020  09:26 - Güncelleme: 04.01.2020  09:26

Senatoya Demokrat Senatör Bernie Sanders ve Temsilciler Meclisine vekil Ro Khanna tarafından sunulan söz konusu tasarılarda, Başkan Donald Trump yönetimine tepki gösterildi.

Trump yönetiminin ABD'yi yeni bir savaşa sürüklediği vurgulanan tasarıda, ABD Kongresinin izni olmadan İran'a karşı askeri harekat için gerekli tüm finansmanın engellenmesi istendi.

- "Sayısız can kaybı ve trilyonlarca dolara mal olur"

Tasarılara ilişkin ortak bir açıklama yapan Sanders ve Khanna, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, bizleri Orta Doğu'da yeni ve korkunç bir savaşa iten gelişmelere şahit oluyoruz. İran ile olası bir savaş, sayısız can kaybı ve trilyonlarca dolara mal olacağı gibi, bölgesel çatışmaları ve yerinden edilmiş insanların sayısını daha da arttıracaktır. Trilyonlarca doları bitmeyen savaşlar için değil, Amerikan halkının ihtiyacı için kullanmalıyız."

Öte yandan, İran'a yönelik savaşın finanse edilmesini engelleyen benzer bir tasarı geçen yıl ABD Temsilciler Meclisinden geçmiş ancak 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası'ndan (NDAA) geçen ay çıkarılmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), perşembe günü İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını ifade etmişti. Ülkede 3 gün ulusal yas ilan eden Hamaney, "ABD güçlerine sert karşılık verileceğini" duyurmuştu.

Kasım Süleymani'ye yönelik saldırı sonrası bölgeden görüntüler

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

2020 MSÜ sınavı ne zaman? 2020 MSÜ sınav tarihi belli oldu!
2020 MSÜ sınavı ne zaman? 2020 MSÜ sınav tarihi belli oldu!

2020 MSÜ sınavı ne zaman? 2020 MSÜ sınav tarihi belli oldu!

Devrim hayaliydi devrin otomobili oldu
Devrim hayaliydi devrin otomobili oldu

Devrim hayaliydi devrin otomobili oldu

Juventus Merih'i bırakmayacak
Juventus Merih'i bırakmayacak

Juventus Merih'i bırakmayacak

Açık açık söyledi: Amerika zaten savaşı başlattı
Açık açık söyledi: Amerika zaten savaşı başlattı

Açık açık söyledi: Amerika zaten savaşı başlattı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.