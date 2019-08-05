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İzlanda'da karaya vuran 20 kılavuz balina öldü

İzlanda'nın güneybatı sahilinde karaya vuran 50 kılavuz balinadan 20'sinin öldüğü bildirildi.

  • AA
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Yerel basındaki haberlere göre, İzlanda'nın güneybatı sahilinde 50 kılavuz balina karaya vurdu. Yerel bir arama kurtarma ekibi, balinaların hayatta kalmalarını sağlamak amacıyla tüm gece hayvanları ıslak tutarak denizin yükselmesini bekledi.
 
Kurtarma operasyonunu yapan ekip, balinaların ıslak kalması için battaniyeler, havlular getirerek, hayvanların üzerine deniz suyu pompaladı.
 
Biyologlar, balinaların muhtemelen bir uskumru sürüsünü takip ettiğini, denizin çekilmesiyle de karaya vurduğunu belirtiyor.
 
Çalışmalar sonucunda, ağırlıkları 1 tonu bulan balinaların sadece 30'u kurtarılabildi.
 
Geçen ay Batı İzlanda'nın Löngufjörur sahilinde 50'yi aşkın ölü balina karaya vurmuştu.

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