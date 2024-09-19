İzler onun şirketine çıktı! ''MOSSAD Serçe''si mi?

Salı günü Lübnan ve Suriye'de aynı anda patlayan ve ikisi çocuk 4 binden fazla kişiyi yaralayan Hizbullah örgütünün kullandığı çağrı cihazlarını üreten şirketin izi Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulundu. Şirketin sahibi görünen kadının akademik ve uluslararası kurumlarda geçmişi olduğuna dair etkileyici bir profili olmasına rağmen, Reuters ve AP gibi uluslararası haber ajanslarının çağrılarına cevap vermemesi, adresinin sıradan bir apartmanda bulunması, web sitesinin kapalı olması 'Mossad ajanı' şüphesini doğurdu.

3 GRAM PATLAYICI KONULMUŞ

Akşam Gazetesi'nin AP ve Reuters'ın da aralarında olduğu uluslararası ajanslar ile kalw.org, index.hr gibi Tayvan ve Macar medya sitelerinden edindiği bilgilere göre; Üst düzey Lübnanlı kaynaklar, cihazların içine 'üretim aşamacında' patlayıcı yerleştirildiğini söyledi. Patlayıcı yerleştirilen cihazların sayısı 3 bin ve cihaza gönderilen bir mesajla patlayıcı sistem aktif hale getirildi. Reuters, buna ek olarak, bir güvenlik kaynağına dayalı olarak, çağrı cihazlarında üç grama kadar patlayıcı bulunduğunu duyurdu.

MACARİSTAN'DA ÜRETİLDİ

Patlayan çağrı cihazlarının üzerinde bulunan Gold Apollo markası Tayvanlı bir şirket. Şirket, dün yaptığı açıklamada, patlayan cihazlarda görülen AR-924 modelinin tasarım ve üretim haklarını Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan BAC Consulting KFT şirketine vermiş olduklarını, bu ürünleri bu şirketin ürettiğini açıkladı. Tayvan Ekonomi Bakanlığı da, ülkelerinden Lübnan'a doğrudan çağrı cihazı ihracatına ilişkin bir kayıt bulunmadığını bildirdi.

ÖDEMELER ORTADOĞU'DAN

Gold Apollo şirketinin sahibi Hsu Ching-kuang, Macar şirkete lisans izni ve parça satış sürecini şöyle anlattı: "3 yıl önce yalnızca Teresa olarak tanıdığım Tayvanlı bir kadın 'Macar BAC Consulting şirketinin temsilcisi' olarak bana ulaştı. İki aylık görüşmeden sonra satış ve Gold Apollo markasını kullanma izni sözleşmesi yaptık. Sonra alışılmadık bir talepte bulundular ve kendi ürünlerini tasarlamak ve üzerlerine şirketinin markasını koymak istediler. Onlara bizim çağrı cihazlarının estetik ve kolay kullanımlı olduğunu söyledim ve neden onları kullanmadıklarını sordum. Kendi mühendislerini yetiştirmek istediklerini söylediler. Başından sonuna kadar Lübnan'dan hiç bahsetmediler. Ancak ödemeleri tuhaftı. BAC'ın merkezi Budapeşte'de olmasına rağmen şirketin Orta Doğu'daki bir banka hesabından ödeme yapıldı. BAC'a, en son bu yılın başlarında çeşitli parçalar tedarik ettik." Bu açıklama, haber ajanslarının Hizbullah yetkililerine dayandırdığı, "cihazların Şubat ayında satın alındığı" bilgisiyle örtüşüyor.

A4 TABELALI ŞİRKET!

BAC Consulting'in ticari kayıtlardaki merkezi Budapeşte'nin kenar mahallelerinden birinde bulunan iki katlı bir ev olarak görünüyor. Binanın camlı giriş kapısında BAC dahil birden fazla şirketin A4 kağıda yazılmış tabelaları bulunuyor. AP'nin haberine göre, binadan çıkan ve adını vermek istemeyen bir kadın, "binanın çeşitli şirketlere adres sağlayan bir site tarafından kullanıldığını" söyledi. Resmi kayıtlara göre BAC Consulting, Mayıs 2022'de Cristiana Rosaria Bársony-Arcidiacono adına tescilli. Şirket 2022'de 725 bin, 2023'te de yaklaşık 594 bin dolar gelir elde etmiş görünüyor.

CEO PROFİLİ ETKİLEYİCİ

49 yaşındaki Cristiana Rosaria Bársony-Arcidiacono, LinkedIn sayfasında kendini stratejik danışman ve iş geliştirici olarak tanımlıyor; uluslararası sürdürülebilirlik grubu Earth Child Institute'un yönetim kurulunda gösteriyor. Ancak grubun web sitesinde bu isimde bir yönetim kurulu üyesi görünmüyor. Yine LinkedIn profiline göre, İngiltere'nin prestijli üniversitelerinden London College'de felsefe okumuş, ardından London School of Economics'te eğitim almış. Ayrıca Avrupa Komisyonu, UNESCO ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda uzman olarak çalışmış. Çevre koruma, blokzincir teknolojisi ve siber güvenlik üzerinde makaleler yazmış. Bazı makalelerde imzası olduğu internet aramasıyla görülebiliyor.

İLETİŞİM KURULAMADI

Reuters, AP ve diğer uluslararası haber ajansları, BAC'nin kayıtlı olduğu ticaret kurumlarındaki telefon ve e-postalar ile şirketin sahibi görünen Cristiana Bársony-Arcidiacono'nun Linkedin sayfasına gönderdiği çağrılara cevap verilmediğini duyurdu.

SİTE KAPALI, ÇAĞRI CİHAZI YOK

Şirketin internet sitesi ile ilgili başka kaynaklardaki bilgilerde, şirketin danışmanlık ve mücevher satışından telekomünikasyona kadar birçok alanda faaliyet gösterdiği belirtiliyor, ancak faaliyet alanları arasında çağrı cihazları ve benzeri iletişim araçları yok. Ayrıca Akşam'ın Cristiana Bársony-Arcidiacono'nun Instagram profilinde yaptığı görüntülemede, profil isminin bir kez değiştirildiği belirtiliyor.

'SERÇE' SENARYOSU

Bütün bunlar, Mossad'ın, Hizbullah'ın Tayvanlı şirketten çağrı cihazı alma sürecinden haberdar olduğu, Budapeşte'de güçlü bir şirket ve yönetici geçmişi oluşturarak veya yetiştirilmiş/kullanışlı bir profili kullanarak Tayvanlı şirketle anlaştığı, çağrı cihazlarına patlayıcı yerleştirmek için özellikle 'üretim izni' aldığı şüphesini doğurdu. İstihbarat servislerinin, farklı ülkelerde çocukluktan yetiştirme aileler veya özel profil geçmişleri oluşturulmuş kariyer sahibi görünümlü ajanlar kullandıkları biliniyor. Eski Sovyet KGB'sinin bu yöntemle yetiştirdiği kadın ajanlar, daha sonra aynı isimle filme de konu olan 'Kızıl Serçe' olarak anılıyordu.

BU KEZ TELSİZLER PATLATILDI

İsrail Hizbullah'a yönelik ikinci kez siber saldırı gerçekleştirdi. Saldırı bu sefer Hizbullah'a ait telsizler üzerinden gerçekleştirildi. Telsiz cihazlarının patlatılması sonucu en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin yaralandığı, bazı ev ve araçlarda da yangın çıktığı ifade edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlamalardan birinin önceki gün çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ölen 4 Hizbullah üyesinin Beyrut'taki cenaze töreni sırasında yaşandığı görülüyor. Telsizlerin de yaklaşık 5 ay önce çağrı cihazları ile aynı zamanda alındığı belirtiliyor. Bu arada İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ikinci siber saldırı sonrasında "odaklarının Lübnan cephesine kaydığını, savaşta yeni bir aşamanın başladığını" söyledi.

HER SENARYO MOSSAD'A ÇIKIYOR

Amerikan New York Times gazetesi, Hizbullah'ın yakın zamanda aldığı çağrı cihazlarına İsrail'in gizlice patlayıcılar yerleştirdiğini duyurdu.

Sky News Arabia'ya göre, Mossad cihazların pillerine, Hizbullah üyelerinin eline geçmeden önce Nitrogliserin bileşiği enjekte etti.

Dünya medyası, saldırının nasıl gerçekleştirildiği değişik senaryolar yazdı. Amerikan New York Times gazetesi, İsrail'in çağrı cihazlarına gizlice patlayıcılar yerleştirdiğini duyurdu. Habere göre, Gold Apollo marka çağrı cihazları Lübnan'a ulaşmadan patlayıcılar cihazın içine gizlendi ve uzaktan tetiklenebilmesi için de bir anahtar vardı. Cihaza gelen mesajla da patlayıcı infilak ettirildi.

İSRAİL, ABD'YE BİLGİ VERDİ

Sky News Arabia'ya göre, Mossad, Hizbullah'ın sipariş ettiği yeni şifreli çağrı cihazlarının pillerine, Hizbullah üyelerinin eline geçmeden önce Nitrogliserin bileşiği enjekte etti. Bu bileşik oda sıcaklığında beyaz kristal halinde bulunuyor. Ancak 210 derece sıcaklığa ulaştığında bomba etkisi yaratabilecek şekilde patlıyor.

Amerikalı ismini vermek istemeyen bir yetkili, çağrı cihazlarına gizlenmiş patlayıcıların patlatıldığı saldırının ardından İsrail'in salı günü ABD'yi bilgilendirdiğini söyledi

NETANYAHU 'SİBER' SALDIRIYA ONAY VERDİ

İsrail haber sitesi Walla'nın, ismi açıklanmayan üst düzey Amerikalı yetkililere dayandırarak yaptığı haberde, 10 kişinin ölümüne, 200'ünün ağır olmak üzere yaklaşık 3 bin kişinin yaralanmasına neden olan Lübnan'daki patlamaların arkasında İsrail'in olduğunu bildirdi. Walla'nın haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu hafta başında üst düzey bakanlar ve istihbarat şefleriyle yaptığı güvenlik istişareleri sırasında Lübnan'da kablosuz iletişim cihazlarının patlatılmasına onay verdi.

Al-Monitor'un haberine göre, İsrail'in saldırı planını fark eden 2 Hizbullah mensubundan biri İsrail tarafından etkisiz hale getirildi ancak diğerinin Hizbullah yönetimini uyarması ihtimaline karşılık hızlıca harekete geçildi ve cihazlar planlanandan erken patlatıldı.

BM: BÜYÜK HAREKATTAN ÖNCE ÖN SALDIRI OLABİLİR

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in iletişim araçlarını patlatmasının kapsamlı bir harekat öncesi ön saldırı olabileceğini söyledi. Guterres, sivil objelerin "silahlandırılmamasının" büyük önem taşıdığını belirterek, bunun tüm dünyadaki hükümetler için bir kural olması gerektiğini vurguladı. "Gerginliğin yayılmasını engellemek için itidal çağrısında bulunuyorum" diyen Guterres, uluslararası toplumun Gazze için yeterli çabayı sarf etmediğini ifade etti.

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