Aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan "Kanal 14" televizyonunda yayınlanan bir tartışma programında ABD'deki Başkanlık seçimleri ele alındı.

Başbakan Binyamin Netanyahu'ya da yakın olduğu söylenen Kanal 14'teki "Ulpan Hamişi" (Perşembe Oturumu) isimli tartışma programında Harris'i hedef alan bir alt yazı (KJ) kullanılması dikkati çekti.

"TERÖR DESTEKÇİSİ KAMALA HARRİS"

KJ'de, "ABD'deki seçimlere bir haftadan az bir süre kaldı. (Batı) Kudüs'te 'terör destekçisi' Kamala Harris'in ABD Başkanı seçilmesi korkusu." ifadelerine yer verildi.

Harris'i hedef alan söz konusu alt yazıya ilişkin kanal yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.

