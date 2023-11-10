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Dünya

İzmir'de organize suç örgütlerine operasyon

İzmir'de; silah ticareti, tefecilik ve tehdit suçlarını işlediği belirlenen 4 organize suç örgütü çökertildi, 37 kişi tutuklandı.

IHA10 Kasım 2023 Cuma 16:11 - Güncelleme:
İzmir'de organize suç örgütlerine operasyon
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; silah ticareti, tefecilik ve tehdit suçlarını işlediği tespit edilen 4 organize suç örgütüne yönelik İzmir polisi tarafından operasyon yapıldı. İzmir merkezli olmak üzere; Ödemiş, Tire ve Aliağa ilçelerinde düzenlenen operasyonda; 2 adet otomatik tabanca, 100 adet tabanca, 80 adet tüfek, 54 adet kurusıkı tabanca, 585 adet tabanca şarjörü, 3 bin 764 adet tabanca fişeği, 139 adet tüfek kartuşu, 3 adet çelik yelek, 173 adet Piroteknik madde, 3 bin 488 adet patlayıcı madde ele geçirildi.

Olayla ilgili 55 şüpheliye işlem yapıldığı belirtildi. Öte yandan, 37 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • silah ticareti
  • tefecilik
  • tehdit suçları
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