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Dünya

Jake Sullivan, İsveçli mevkidaşı ile görüştü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsveçli mevkidaşı ile Londra'da görüştü.

AA9 Mayıs 2023 Salı 02:52 - Güncelleme:
Jake Sullivan, İsveçli mevkidaşı ile görüştü
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsveç Ulusal Güvenlik Danışmanı Henrik Landerholm ile ülkenin NATO ittifakına üyeliği ve ortak güvenlik meselelerini ele aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Sullivan'ın bugün İsveçli mevkidaşı Landerholm ile İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, Sullivan'ın İsveç'in NATO'ya en kısa sürede üye olmasına verdiği desteği ifade ettiği belirtildi.

Tarafların, Ukrayna'ya verdikleri destek dahil, Avrupa güvenliğini masaya yatırdıkları aktarılan açıklamada, küresel zorluklar karşısında işbirliklerini geliştirme yollarını da görüştükleri ifade edildi.

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