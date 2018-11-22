Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

James Mattis: Meksika sınırındaki askeri polis silahsız olacak

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Meksika sınırındaki askeri polisin silah taşımayacağını ve tutuklama yetkisine sahip olmayacağını söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BBC´de yer yayınlanan bir habere göre, Meksika sınırına yapılan askeri sevkiyatın, sınır görevlilerinin olası tehditlerden korumaya yardımcı olma amaçlı gönderildiğini belirten Mattis, askeri polislerin ellerinde silah taşımadıklarına, silah taşımayı içeren herhangi bir unsur olmadığına işaret etti.
 
 
Haberde, Tijuana şehrindeki Meksika sınırına dayanan ve yaklaşık üç bin kişiden oluşan sığınmacı konvoyundaki Orta Amerikalılar, kendi ülkeleri El Salvador, Guatemala ve Honduras´taki zulüm, yoksulluk ve şiddetten kaçtıklarını ileri sürmelerine rağmen, ABD Başkanı Donald Trump´ın sınırı geçip ABD´ye girmeye çalışan sığınmacı konvoyunun hareketlerini "istila" olarak tanımladığı ve bu "istilayı" zorlaştırmak için ülkenin güney sınırına 5 bin 800 yüz asker gönderdiği bilgisi yer aldı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
I. Ahmet´in vefatının yıldönümü - Tarihte bugün 22 Kasım 1617

I. Ahmet´in vefatının yıldönümü - Tarihte bugün 22 Kasım 1617

Zeugma Antik Kenti'nde bulunan Çingene Kızı hakkında bilmeniz gerekenler

Zeugma Antik Kenti'nde bulunan Çingene Kızı hakkında bilmeniz gerekenler

Gümüşhane'deki somon üreticileri dünya pazarında söz sahibi olmak istiyor

Gümüşhane'deki somon üreticileri dünya pazarında söz sahibi olmak istiyor

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA