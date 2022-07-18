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Dünya

Japon adasında onlarca deniz kaplumbağası bıçaklanmış halde bulundu

Japonya'nın Kumejina adasında, çoğu boynundan bıçaklanmış halde, en az 30 deniz kaplumbağası ölü bulundu. Yeşil deniz kaplumbağaları, Japon yetkililer ve küresel koruma grupları tarafından nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden sayılıyor.

TRT Haber18 Temmuz 2022 Pazartesi 09:34 - Güncelleme:
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Ada sakinleri, bölgedeki gelgitin ardından kaplumbağalarla karşılaştı.

Mainichi internet sitesinin haberine göre, bir balıkçı, ağdan çıkarmak istediği kaplumbağaları yaraladığını itiraf etti.

İsmi verilmeyen balıkçı, kaplumbağaların bir kısmını denize bıraktığını ancak ağır olanları serbest bırakamayınca "onlardan kurtulmak için" bıçakladığını söyledi.

Yerel basın, polisin olayla ilgili görevlendirildiğini duyururken konuyla ilgili bir adım atılıp atılmadığı henüz net değil.

Yeşil deniz kaplumbağaları, Japon yetkililer ve küresel koruma grupları tarafından nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden sayılıyor.

Bu tür kaplumbağaların, Japon ana karasının 2 bin kilometre güneyinde yer alan Kumejina adasındaki deniz yosunlarına geldiği biliniyor.

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