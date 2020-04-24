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Dünya

Japon belediye başkanının Kovid-19 salgınında market yoğunluğunu azaltma önerisi tepki çekti

Japonya'da Osaka Belediye Başkanı Matsui İçiroo, market alışverişlerinde kadınların fazla vakit harcadığını belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında marketlerdeki yoğunluğun azaltılması için alışverişleri erkeklerin yapması önerisinde bulundu.

AA24 Nisan 2020 Cuma 13:07 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 13:11
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Osaka Belediye Başkanı Matsui, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında kullandığı bu ifadeler nedeniyle sosyal medyada yoğun tepkiyle karşılaştı.

Kovid-19'la mücadelede sosyal mesafenin korunmasının önemine dikkati çeken Matsui, "Market alışverişlerinde kadınlar ürünlerin hangisi iyidir diye bakarken vakit geçip gidiyor. Erkekler oyalanmadan kendilerine söylenilenleri hızlıca satın alıp geldiklerinden salgın döneminde temastan kaçınarak alışverişi halledebilmenin daha iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sözlerine açıklık getirmesi istenen Matsui, "Eşim alışverişe gittiğinde, hangi ürün iyisidir diye farklı farklı ürünleri incelerken vakit geçiyor. Ben de dahil süpermarketlerde çok vakit geçirmeyen kimseler, sadece size söylenilenleri satın almanız söz konusuysa hızlıca gider, malzemeleri sepete doldurur, süpermarketin içinde geçirilen süreyi kısaltabilirsiniz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Matsui'nin bu önerisi sosyal medyada yoğun tepki alırken bir Twitter kullanıcısı, Belediye Başkanı'nı "kadın ve erkeklere saygısızlık yapmakla" suçladı.

Matsui'nin kadınlara karşı ön yargılı olduğuna ilişkin eleştiri içerikli yoğun paylaşımlar yapılırken bazı sosyal medya kullanıcılarının da Belediye Başkanı'na destek verdiği gözlendi.

Japonya, eğitim seviyesi yüksek kadın nüfusuna rağmen Dünya Ekonomik Forumu'nun cinsiyet eşitliği endeksinde 153 ülke arasında 121'inci sırada yer alıyor. Ülkenin bu alandaki zayıf görünümü, büyük ölçüde kadınları ev işleri ve çocukların bakımıyla özdeşleştiren toplumsal bakış açısından, kadınların siyasette çok sınırlı temsil edilmesinden kaynaklanıyor.

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