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Japon bürokrata uyuşturucudan tutuklama

Japonya'da yasa dışı uyuşturucu maddeyi ülkeye sokmaya çalıştığından şüphelenilen bir bürokrat tutuklandı.

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Japonya’nın başkenti Tokyo’da polis, ülkede kullanımı sert kurallarla yasaklanan uyuşturucu maddeyi ülkeye soktuğundan şüphelenilen bir hükümet bürokratını tutukladı. Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı bünyesinde genel müdür yardımcısı pozisyonunda çalıştığı öğrenilen Tetsuya Nishida'nın (28) uluslararası posta ile gönderilen 22 gramlık bir uyuşturucu paketi aldığını belirleyen polis, uyuşturucu maddenin piyasa değerinin ise tahmini 11 bin dolar olduğunu açıkladı.
 
MODA DERGİSİNE SAKLAMIŞ
 
Gümrük yetkililerinin, ABD’den gönderilen şüpheli bir paketi kontrol ederken bir moda dergisinin içinde saklanan uyuşturucu maddeyi buldukları belirtilirken, teslimat adresinin şüphelinin ev adresi ile aynı olmadığı belirlendi. Ancak, şüphelinin posta ofisine başvurarak, gelen paketin ev adresine yönlendirilmesi yönünde talepte bulunduğu açıklandı.
 
KİŞİSEL KULLANIM ŞÜPHESİ
 
Şüphelinin evinde yapılan aramada cep telefonuna ve bilgisayarına el konulurken, söz konusu paketin içinde uyuşturucu olduğunu bilmediği gerekçesiyle suçlamaları reddettiği ifade edildi. Konuyla ilgili detaylı soruşturma sürerken, polis uyuşturucunun kişisel kullanım için ülkeye getirildiğinden şüpheleniyor.

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