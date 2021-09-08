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Dünya

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Japon büyükelçinin Suudi Arabistan'da zor anları

Japonya'nın Suudi Arabistan Büyükelçisi Iwai Fumio, Şakra bölgesini ziyaret etti. Suudi Arabistan'ın Şakra kentinin valisi, Büyükelçi Fumio'ye eliyle pilav yemeyi öğretti. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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8 Eylül 2021 Çarşamba 15:47 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 15:52
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Japonya'nın Suudi Arabistan Büyükelçisi Iwai Fumio, Şakra bölgesini ziyareti sırasında Vali Adel Al-Bawardi ile birlikte öğle yemeği yedi. Büyükelçiye, Arabistan'ın ünlü yemeklerinden olan ve elle yenmesi gereken Mfatah ikram edildi.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Japon büyükelçinin Suudi Arabistan'da zor anları

Ziyeret sırasında çekilen videoyu sosyal medya hesabından yayınlayan Büyükelçi Fumio, "Öğle yemeğinde Mfatah'ı elimle yemeyi denedim. Mfatah'ı elle yiyebilmek için Vali Adel Al-Bawardi'nin tavsiyelerini dinledim, bu şekilde beş adet yiyebildim" ifadelerini kullandı.

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