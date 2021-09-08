Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Japon büyükelçinin Suudi Arabistan'da zor anları

Japonya'nın Suudi Arabistan Büyükelçisi Iwai Fumio, Şakra bölgesini ziyareti sırasında Vali Adel Al-Bawardi ile birlikte öğle yemeği yedi. Büyükelçiye, Arabistan'ın ünlü yemeklerinden olan ve elle yenmesi gereken Mfatah ikram edildi.
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Ziyeret sırasında çekilen videoyu sosyal medya hesabından yayınlayan Büyükelçi Fumio, "Öğle yemeğinde Mfatah'ı elimle yemeyi denedim. Mfatah'ı elle yiyebilmek için Vali Adel Al-Bawardi'nin tavsiyelerini dinledim, bu şekilde beş adet yiyebildim" ifadelerini kullandı.