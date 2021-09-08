Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Japon büyükelçinin Suudi Arabistan'da zor anları

8 Eylül 2021 Çarşamba 15:47 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 15:52

Japonya'nın Suudi Arabistan Büyükelçisi Iwai Fumio, Şakra bölgesini ziyareti sırasında Vali Adel Al-Bawardi ile birlikte öğle yemeği yedi. Büyükelçiye, Arabistan'ın ünlü yemeklerinden olan ve elle yenmesi gereken Mfatah ikram edildi.