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Japon gazeteci Yasuda: 1,5 metre yükseklikteki hücrede tutuldum

Suriye'de 3 yıl rehin tutulduktan sonra serbest kalan Japon gazeteci Yasuda, '1,5 metre yüksekliğinde ve bir metre genişliğindeki hücrede tutuldum.' dedi.

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Suriye'de 3 yıl rehin kaldıktan sonra serbest bırakılan Japon gazeteci Jumpei Yasuda, aylarca 1,5 metre yüksekliğinde ve bir metre genişliğinde bir hücrede tutulduğunu söyledi. 

Japon NHK televizyonuna konuşan Yasuda, rehin tutulduğu 3 yılı psikolojik cehennem olarak nitelendirdi.

1,5 metre yüksekliğinde ve bir metre genişliğindeki hücrede tutulduğunu anlatan Yasuda, "Çok nadir konserve şeklinde gıda verdiler ama konserve açacağı vermediler." dedi.

Hücresinde ses çıkarmasının kesinlikle yasak olduğunu kaydeden Yasuda, "Hatta uyurken bile ses çıkarmamı yasakladılar. Banyo yapamadığım için kafam kaşınıyordu ama kaşırken ses çıkardığı için kaşımamı bile yasakladılar." ifadelerini kullandı.

Yeterli beslenemediği için çok zayıfladığını ifade eden Yasuda, "Biraz daha geç kalınsaydı ölebilirdim." diye konuştu.

Yasuda'nın dinlendikten ve tedavisi tamamlandıktan sonra basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.

 

 

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