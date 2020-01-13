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Dünya

Japon milyarder Ay seyahati için yanına kız arkadaşı arıyor

Japon milyarder iş adamı Yusaku Maezawa, Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in Ay'a düzenleyeceği turistik uçuşta yanına bir kız arkadaşı arıyor.

AA13.01.2020  10:55 - Güncelleme: 13.01.2020  10:55

BBC'nin haberine göre, 44 yaşındaki moda imparatoru Maezawa, internet sayfasında 2023'te Ay'a yapacağı turistik seyahati "özel" bir kadınla deneyim etmek istediğini belirterek bunu arzu eden kadınların sitesine başvuruda bulunmasını istedi.

Sitede 17 Ocak'ta sona erecek başvuru sürecinde istenen koşulların listesi yer alıyor. Kısa süre önce 27 yaşındaki aktris kız arkadaşı Ayame Goriki'den ayrılan Maezawa ile Ay'a gitmek isteyenlerin bekar, 20 yaşından büyük, daima pozitif olmaları ve uzaya gitmeye ilgi duymaları gerekiyor.

Maezawa'ya Ay seyahatinde eşlik edecek kız arkadaşla ilgili karar, mart sonunda verilecek.

Yusaku Maezawa ay başında da tweetini paylaşanlardan rastgele seçeceği 100 kişiye toplam 100 milyon yen (yaklaşık 5,5 milyon lira) vereceğini duyurmuştu.

Maezawa'nın şahsi servetinin 3 milyar dolar olduğu sanılıyor.

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