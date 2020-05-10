IHA 10 Mayıs 2020 Pazar 14:29 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 14:33

Japonya’nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere daha önce Orta Doğu’ya gönderdiği Öz Savunma Kuvvetleri’ne (SDF) bağlı Kirisame savaş gemisi bugün Nagazaki’deki Sasebo Üssü’nde düzenlenen törenle Japonya’dan ayrıldı. 200 mürettebatı bulunan gemi için düzenlenen törene, koronavirüs riski nedeniyle personelin aileleri katılmadı. Şubat ayından bu yana Umman Körfezinde göreve devam eden askeri misyona katılacağı öğrenilen geminin, denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere istihbarat toplama faaliyetlerinde yer alacağı öğrenildi.

Koronavirüs detayı

Kirisame’nin tüm personeline koronavirüs testi uygulanacağı ifade edilirken, virüsün kuluçka süresi göz önüne alınarak geminin iki hafta süresince Japonya yakınlarındaki sularda kalacağı öğrenildi. Personelin koronavirüs taşımadığından emin olunduktan sonra yola çıkacak geminin haziran ya da temmuz ayında görev bölgesine varması bekleniyor.