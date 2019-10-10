Japon turist 840 bin dolarlık saati kaptırdı

Hırsız, turistin kolunda bulunan 840 bin dolarlık İsviçre saatini çaldı. AFP haber ajansının aktardığına göre olay, ünlü Zafer Takı’nın yakınlarında beş yıldızlı Napoleon Oteli’nin önünde dün gerçekleşti. Otelin dışında 30 yaşındaki Japon turiste yaklaşan hırsız, sigarası olup olmadığını sordu. Bu esnada hırsız, turistin kolundaki saati alarak kayıplara karıştı. ‘Richard Mille’ model lüks saatin nadir bir parça olduğu belirtildi. Değerli taşlarla süslü saatin değeri 840 bin dolar olarak açıklandı.