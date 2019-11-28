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Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor 

Hastalandığı vakit okula gidemeyen öğrenciler için tasarlanan robot, öğrenci yerine derse giriyor. Dersi kaydeden robot öğrendiklerini öğrenciye aktarıyor.

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Japonya’da bir okulda, derse gelemeyecek kadar hasta olan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor. Başkent Tokyo’nun kuzeyinde bulunan Kasama şehrindeki Tomobe-Higashi okulunda 31 Ekim’de hayata geçirilen pilot uygulamada, hasta öğrencilerin kendi yerlerini alması için sınıfa robot göndermesine izin veriliyor. Ory Laboratuvarları tarafından yaratılan ve Ori Hime adı verilen robot, küçük bir büst boyutunda ve masa, sıra gibi yüzeylerde duracak şekilde tasarlandı. Kanada benzeyen iki kolu olan robotun kafasında bir kamera bulunuyor. Kamera sınıftan anlık görüntüleri öğrencilere aktarıyor. 

El sallıyor, alkışlıyor 

Robotun kolları ve kamerası bir tablet aracılığıyla uzaktan kontrol edilebiliyor. Örneğin robotun başını farklı yönlere bakacak şekilde ayarlayabiliyor ve ona el sallama, işaret etme ya da alkışlama gibi basit duygusal jestleri yaptırabiliyor. Öğrenciler ayrıca mikrofona konuşabiliyor ve Ori Hime sesi hoparlörler aracılığıyla sınıfa iletiyor. Kanae Sudo adlı 11 yaşındaki bir öğrenci, hastanede yatarken bilim fuarına katılmak için robotu kullandığını anlattı. Asahi Shimbun gazetesine konuşan Kanae, “Robotu, bakmak istediğim yerlere doğru döndürmek keyifliydi” dedi. 

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