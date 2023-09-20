İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2023 Çarşamba / 6 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0422
  • EURO
    28,9469
  • ALTIN
    1679.87
  • BIST100
    7857.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Japonya 20 milyon dolar para ile nükleer silahsızlanmaya katkı sağlayacak
Dünya

Japonya 20 milyon dolar para ile nükleer silahsızlanmaya katkı sağlayacak

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmasında Japonya'nın nükleer silahsız bir dünyaya ulaşmasına yardımcı olabilmek için 20 milyon dolar (3 milyar yen) katkıda bulunacağını söyledi.

IHA20 Eylül 2023 Çarşamba 13:33 - Güncelleme:
Japonya 20 milyon dolar para ile nükleer silahsızlanmaya katkı sağlayacak
ABONE OL

ABD'nin New York kentinde bu yıl 78'incisi düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda liderler konuşmalarını sürdürüyor. Japonya Başbakanı Fumio Kishida da BM'deki konuşmasında nükleer silahsızlanmaya değindi. Nükleer silahsızlandırmaya yönelik küresel çabanın gerekliliğine dikkat çeken Kishida, nükleer silahsızlanma için bir ağ kurulması amacıyla küresel araştırma gruplarına mali destek vereceğini söyledi. Kishida, nükleer silahların olmadığı bir dünya için ülkesinin milyon dolar (3 milyar yen) katkıda bulunacağını söyledi.

Japonya Başbakanı ve ulusların küresel sorunları birlikte çözülmesi gerektiğine dikkat çekerek, uluslararası toplumun 'Batı' ve 'otokratik' demokrasiler olarak ikiye ayrılmasıyla bölünme ve çatışma yerine iş birliğine odaklanan bir dünya oluşturmanın önemini vurguladı.

KİSHİDA, KUZEY KORE LİDERİ İLE GÖRÜŞME SİNYALİ

Konuşmasında Kuzey Kore'nin füze programlarına da değinen Japonya Başbakanı, Pyonyang yönetimi ile ilişkilerin normalleştirilmesi için hevesli olduklarını dile getirdi. Kishida 1970'ler ve 1980'lerde Kuzey Kore tarafından uzun süredir devam eden kaçırılma olaylarını çözmek için Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hiçbir koşul olmaksızın görüşebileceklerini dile getirdi.

  • japonya
  • nükleer
  • silahlanma
  • Fumio Kishida

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.