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Dünya

Japonya 24 Ağustos'ta Fukuşima'daki radyoaktif atık suyu okyanusa tahliye etmeye başlayacak

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif özellikli atık suyun okyanusa tahliyesine 24 Ağustos'ta başlayacaklarını bildirdi.

AA22 Ağustos 2023 Salı 10:12 - Güncelleme:
Japonya 24 Ağustos'ta Fukuşima'daki radyoaktif atık suyu okyanusa tahliye etmeye başlayacak
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Kyodo News'in haberine göre, Başbakan Kişida, kabine toplantısının ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kişida, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif özellikli atık suyun okyanusa tahliyesine 24 Ağustos'ta başlanacağını söyledi.

Başbakan Kişida, "atık suyun tahliyesinin ve santralin yıkılmasının güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını" vurguladı.

Kişida'nın açıklamasının ardından, Fukuşima'daki nükleer santrali işleten Tokyo Elektrik Enerji Şirketi (TEPCO) Başkanı Kobayakawa Tomoaki'nin, tahliye çalışmalarına "hızlıca" başlamaları için çalışanlarını görevlendirdiği kaydedildi.

- ATIK SUYUN DENİZE TAHLİYESİ PLANI

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, 4 Temmuz'da yayımladığı raporda, Japonya'nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken atık suyun denize tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu bildirmişti.

Tokyo hükümetinin tahliye kararına komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki göstermişti.

Japonya Başbakanı Kişida, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali ziyareti sırasında, nükleer santralde biriken atık suyun denize tahliye edilmesi öncesinde, güvenlik önlemlerine öncelik verilmesi uyarısında bulunmuş, işletmeler üzerindeki olası olumsuz etkilerin giderilmesi için önlemler alınacağını belirtmişti.

Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremle tsunaminin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.

  • Japonya Başbakanı
  • Radyoaktif atık su
  • Nükleer santral tahliye

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