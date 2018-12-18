Japonya 345 bin yabancı işçi alacak ancak halk istemiyor

Japonya'da Şinzo Abe hükümetinin ülkenin yaşlanan nüfusu nedeniyle gelecek 5 yıl içerisinde 345 bin yabancı işçi alımını öngören tasarısı meclisin üst kanadından geçti ancak yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre halkın yüzde 65.8'inin söz konusu tasarıya karşı olduğu ortaya çıktı.

Şinzo Abe'nin liderliğini yaptığı koalisyon hükümetinin ülkede iş gücü açığını kapatmak için Kasım ayında hazırladığı tasarı geçen hafta parlamentonun üst kanadından geçti.

Yabancı işçi alımı programı kapsamında en fazla işçinin istihdam edileceği sektör 50 ila 60 bin arasında olması beklenen hasta bakıcılık. Bunu yaklaşık 50 bin kişinin alınacağı restoran sektörü, ardından inşaat ve temizlik sektörleri geliyor. Program için toplam 14 farklı sektörde işçi alımı yapılacak.

Japonya'da yabancı işçi istihdamı resmi olarak yasak. Ülkede iş gücü piyasasındaki açık yabancı öğrenciler ve stajyerlerin istihdam edilmeleriyle kapatılmaya çalışılıyor. Ancak doğum oranının düşük olması nedeniyle ülke nüfusunun hızla yaşlanması Japonya'yı dışarıdan yabancı işçi almaya zorluyor.

(Euronews)