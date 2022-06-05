Japonya, ABD ve Güney Kore, Pyongyang'ın füzelerine karşı ''güvenlik iş birliğini'' artıracak

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol yönetiminin Kore Yarımadası Özel Temsilcisi Kim Gunn, "üçlü zirve marjında" ABD ve Japon muhataplarını ülkesinde ağırladı.

Zirveye Japonya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanusya İşleri Genel Müdürü Funakoşi Takehiro ile ABD Başkanı Joe Biden'ın Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim katıldı.

Washington yönetiminin, Kore yarımadasında "beklenmedik olaylara" karşı Tokyo-Seul ile birlikte hazırlandıklarını kaydeden Sung, Pyongyang'ın olası bir nükleer deneme hazırlandığı tahmininde bulundu.

Pyonygyan'ın yıl başından beri artırdığı füze denemelerinin ele alındığı görüşmede Kim, Funakoşi ve Sung "üçlü güvenlik iş birliğinin güçlendirilmesinde" mutabakata vardı.