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Japonya, ABD'den 100 F-35 daha sipariş edecek

Japonya'nın ABD'den 100 F-35 hayalet uçağı daha sipariş edeceği bildirildi.

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Nikkei Asian Review gazetesinin haberinde, Japonya, Çin'i askeri yapılanmasına cevaben eskiyen F-15'lerin yerine 100 F-35 hayalet uçağı daha satın almayı planladığı belirtildi.

Japon hükümetinin, aralık ortasında Ulusal Savunma Programı Kılavuzunu kabul ettikten sonra F-35 alımını onaylamasının beklendiği kaydedildi.

Japonya'nın 2019-2023 yıllarını kapsayan orta vadeli savunma programı çerçevesinde halihazırda 42 F-35A alma niyetinde olduğu biliniyor.

F-35 A'nın yanı sıra B serisini de içermesi öngörülen ilave 100 uçak, bir trilyon yenden fazla bütçe gerektiriyor.

Japonya'nın envanterinde 200 civarında F-15 uçağı bulunuyor.

Uzmanlar, Çin'in 2030 yılına kadar 5. nesil 250'yi aşkın savaş uçağından filo kurmasını bekliyor. Ülkenin kendi üretimi J-20 hayalet uçağı bulunuyor.

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