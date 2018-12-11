Japonya açıklarında ABD uçaklarının çarpışması sonucu kaybolan 5 mürettebatın öldüğü açıklandı
ABD, Japonya'nın Iwakuni Deniz Piyadeleri Hava Üssünde konuşlu KC-130 tipi tanker uçağı ile F/A-18 tipi savaş uçağının geçen hafta eğitim uçuşu sırasında çarpışması sonucu kaybolan 5 mürettebatın öldüğünü duyurdu.
- AA
ABD Deniz Piyadeleri Komutanlığı, 6 Aralık'ta F/A-18 tipi savaş uçağı ile çarpışan KC-130 tipi tanker uçağındaki kaybolan 5 mürettebatın öldüğünü ve arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini açıkladı.
Söz konusu 5 kişinin kimliklerinin, ailelerine haber verildikten sonra açıklanacağı kaydedildi.
Japonya'nın yaklaşık 320 kilometre açıklarındaki kazanın ardından arama çalışmalarında kurtarılan F/A-18'in 2 mürettebatından biri hayatını kaybetmişti.
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