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Japonya açıklarında ABD uçaklarının çarpışması sonucu kaybolan 5 mürettebatın öldüğü açıklandı

ABD, Japonya'nın Iwakuni Deniz Piyadeleri Hava Üssünde konuşlu KC-130 tipi tanker uçağı ile F/A-18 tipi savaş uçağının geçen hafta eğitim uçuşu sırasında çarpışması sonucu kaybolan 5 mürettebatın öldüğünü duyurdu.

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ABD Deniz Piyadeleri Komutanlığı, 6 Aralık'ta F/A-18 tipi savaş uçağı ile çarpışan KC-130 tipi tanker uçağındaki kaybolan 5 mürettebatın öldüğünü ve arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini açıkladı.

Söz konusu 5 kişinin kimliklerinin, ailelerine haber verildikten sonra açıklanacağı kaydedildi.

Japonya'nın yaklaşık 320 kilometre açıklarındaki kazanın ardından arama çalışmalarında kurtarılan F/A-18'in 2 mürettebatından biri hayatını kaybetmişti.

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