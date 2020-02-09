İSTANBUL 3°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0188
  • EURO
    6,591
  • ALTIN
    303.309
  • BIST100
    121015
Dünya

Japonya askeri istihbarat uydusu fırlattı

Japonya, askeri istihbarat için kullanılacak bir optik keşif uydusunu uzaya gönderdi.

AA09.02.2020  14:03 - Güncelleme: 09.02.2020  14:03

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, uydu Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ile Mitsubishi şirketinin ortak geliştirdiği H2A roketiyle Tanegashima Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Uydunun, fırlatışın ardından yörünge konumuna başarıyla yerleştiği bildirildi.

Bunun, H2A roketiyle yapılan 35. başarılı fırlatış olduğu kaydedildi.

Daha önce 28 Ocak'ta yapılması planlanan fırlatış, rokete nitrojen aktaran borularda görülen sızıntı nedeniyle ertelenmişti.

- Kuzey Kore'nin füze tesislerini izleyecek

Uydunun, Japonya'nın Kuzey Kore'nin füze tesislerindeki gelişmeler başta olmak üzere askeri izleme faaliyetleri için kullandığı 2 optik uydudan birinin yerini alması planlanıyor.

Japonya'nın 5'i radar uydusu, 2'si optik uydu olmak üzere 7 askeri keşif uydusu bulunuyor.

Diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'den Libya'ya oyunu bozacak sevkiyat
Türkiye'den Libya'ya oyunu bozacak sevkiyat

Türkiye'den Libya'ya oyunu bozacak sevkiyat

Eski diplomattan çarpıcı itiraf: Suriye ordusuna katıldılar
Eski diplomattan çarpıcı itiraf: Suriye ordusuna katıldılar

Eski diplomattan çarpıcı itiraf: Suriye ordusuna katıldılar

Türkiye'nin yeni İdlib stratejisi: Moskova'nın hatası neye sebep oldu?
Türkiye'nin yeni İdlib stratejisi: Moskova'nın hatası neye sebep oldu?

Türkiye'nin yeni İdlib stratejisi: Moskova'nın hatası neye sebep oldu?

Koronavirüsü SARS'ı geride bıraktı
Koronavirüsü SARS'ı geride bıraktı

Koronavirüsü SARS'ı geride bıraktı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.