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Japonya Başbakanı Abe: Arakanlı Müslümanlara yönelik ihlallerle ilgili çözüm yolu güvenilir bir soruşturmadan geçiyor

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların Myanmar'daki topraklarına dönüşü için uygun bir ortam oluşturma çabalarını artırma çağrısında bulundu.

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Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik ihlallerle ilgili çözüm yolunun, güvenilir bir soruşturma olduğunu belirtti.
 
Japonya Başbakanı Abe, başkent Tokyo'da bulunan Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ile yaptığı görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, Myanmar'daki demokrasinin geliştirilmesi çabalarına destek vereceğini söyledi.
 
Abe, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların topraklarına dönüşü için uygun bir ortam oluşturma çabalarını artırma çağrısında bulundu.
 
Japonya'nın, Arakanlı Müslümanlar ile ilgili meselenin çözümüne destek vereceğini sözlerine ekleyen Abe, "Bağımsız bir heyet tarafından yürütülecek güvenilir bir soruşturma özellikle önemli." dedi.
 
Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik
 
Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.
 
Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.
 
BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti, "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.
 
Uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan eyaletine girişini büyük ölçüde kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.
 
İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.
 
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), geçen ay, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçlarla ilgili ön inceleme başlattığını duyurmuştu.

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