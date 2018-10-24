Japonya Başbakanı Abe: Çin ile ilişkileri yeni bir aşamaya taşımak istiyoruz

Şinzo Abe, bu hafta Çin'e yapacağı resmi ziyaretten önce parlamentoda yaptığı açıklamada, Japonya ve Çin'in, bölgenin barış ve refahından sorumlu olduğunu belirterek, iki ülke arasında iş dünyasından spor ve siyasete tüm alanlarda iş birliğini geliştirmeye yönelik ümidini dile getirdi.

Abe, Japonya'nın, Çin ile ilişkileri "yeni bir aşamaya" taşımak istediğini ifade etti.

Japonya Başbakanı ayrıca iş gücü açığıyla mücadele için ülkeye daha fazla yabancı işçi kabul etme sözü verdi.

Abe'nin üç günlük ziyaretinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Çin Başbakanı Li Kıçiang ile görüşmesi bekleniyor.