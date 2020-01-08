İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9732
  • EURO
    6,66
  • ALTIN
    301.544
  • BIST100
    111863
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Japonya Başbakanı Abe, Orta Doğu seyahatini iptal ediyor
Dünya

Japonya Başbakanı Abe, Orta Doğu seyahatini iptal ediyor

Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin, Orta Doğu’ya yapmayı planladığı seyahati iptal edeceği öğrenildi.

IHA08.01.2020  10:23 - Güncelleme: 08.01.2020  10:23

ABD’nin İranlı General Kasım Süleymani’nin öldürmesiyle tırmanan ve bugün İran’ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak’taki Aynul Esad ve Erbil’deki üsse roketli saldırılarıyla üst seviyelere ulaşan gerilim, Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin programında değişikliğe neden oldu. Hükümet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Abe’nin planlanan Orta Doğu gezisinin bölgedeki gerginlik nedeniyle iptal edileceği öğrenildi. Abe’nin, Cumartesi başlayacak Orta Doğu seyahati kapsamında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’ı ziyaret etmesi planlanıyordu.

SDF gündemi

Japon basınına yansıyan haberlere göre, iptal edileceği öğrenilen seyahat sırasında, Abe’nin denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu’ya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) güçlerini gönderme kararı ile ilgili muhataplarını bilgilendirmesi bekleniyordu.

Cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı! İşte o anlar...

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İran'dan dünyayı sarsan açıklama: 80 ABD'li öldü
İran'dan dünyayı sarsan açıklama: 80 ABD'li öldü

İran'dan dünyayı sarsan açıklama: 80 ABD'li öldü

O anlar saniye saniye kaydedildi
O anlar saniye saniye kaydedildi

O anlar saniye saniye kaydedildi

İran ABD üslerini vurdu, altın fiyatları uçtu
İran ABD üslerini vurdu, altın fiyatları uçtu

İran ABD üslerini vurdu, altın fiyatları uçtu

Bu bölümü bitiren 7 bin lira maaşla işe başlıyor
Bu bölümü bitiren 7 bin lira maaşla işe başlıyor

Bu bölümü bitiren 7 bin lira maaşla işe başlıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.