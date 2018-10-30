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Japonya Başbakanı Abe’den INF krizi yorumu: ABD’nin ayrılması hoş olmayacaktır

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) tek taraflı çekilme açıklaması hakkında, 'ABD’nin ayrılması hoş olmayacaktır” dedi.

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Japonya Başbakanı Şinzo Abe, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) tek taraflı çekilme açıklamasını değerlendirdi.  Japonya’nın anlaşmaya çok değer verdiğini belirten Abe, "ABD’nin Rusya’nın anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle anlaşmadan çekilmesini duyurmasının hoş bir durum olmadığına inanıyoruz”  diye konuştu.
 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov ile ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından 8 Aralık 1987'de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), 500 ile 5 bin 500 kilometre menzili olan ve karadan fırlatılan tüm güdüm füzelerin alınmasını, üretilmesini ya da test edilmesini yasaklıyor.

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