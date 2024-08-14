Japonya Başbakanı Kishida Eylül ayında istifa edeceğini açıkladı

Başbakan Kishida, Eylül ayında Liberal Demokrati Parti (LDP) liderliğinden istifa edeceğini duyurdu. Yeniden parti liderliğine aday olmayacağını düzenlediği basın toplantısında açıklayan Kishida, "Siyaset, kamu güveni olmadan işlemez. Artık partinin bir üyesi olarak yeni seçilecek liderini desteklemeye odaklanacağım" dedi.

YENİ BAŞBAKAN ARAYIŞI

Kishida'nın görevi bırakma kararı, dünyanın dördüncü büyük ekonomisine sahip Japonya'da yeni bir başbakan arayışını da beraberinde getirecek.

Kishida'ya olan kamu desteği partisinin Moon tarikatına bağlı olduğu belirtilen Birleşme Kilisesi ile bağları ve partinin bağış toplama etkinliklerinde yapılan bağışların kayıtlara geçmemesinin ardından azalmıştı.

Kishida'nın yerine LDP liderliğine gelecek isim parçalanan bir iktidarı birleştirmek, artan hayat pahalılığı, Çin ile her geçen gün yükselen jeopolitik gerilimler ve ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimlerde Donald Trump'ın geri dönmesi ihtimaliyle mücadele etmek zorunda kalacak.