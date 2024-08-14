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Dünya

Japonya Başbakanı Kishida Eylül ayında istifa edeceğini açıkladı

Japonya'da siyasi skandallarla dolu 3 yıllık Fumio Kishida dönemi sona eriyor. Kishida Eylül ayında görevinden istifa edeceğini duyurdu.

IHA14 Ağustos 2024 Çarşamba 10:57 - Güncelleme:
Japonya Başbakanı Kishida Eylül ayında istifa edeceğini açıkladı
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Başbakan Kishida, Eylül ayında Liberal Demokrati Parti (LDP) liderliğinden istifa edeceğini duyurdu. Yeniden parti liderliğine aday olmayacağını düzenlediği basın toplantısında açıklayan Kishida, "Siyaset, kamu güveni olmadan işlemez. Artık partinin bir üyesi olarak yeni seçilecek liderini desteklemeye odaklanacağım" dedi.

YENİ BAŞBAKAN ARAYIŞI

Kishida'nın görevi bırakma kararı, dünyanın dördüncü büyük ekonomisine sahip Japonya'da yeni bir başbakan arayışını da beraberinde getirecek.

DESTEK AZALMIŞTI

Kishida'ya olan kamu desteği partisinin Moon tarikatına bağlı olduğu belirtilen Birleşme Kilisesi ile bağları ve partinin bağış toplama etkinliklerinde yapılan bağışların kayıtlara geçmemesinin ardından azalmıştı.

ZORLU DOSYALAR

Kishida'nın yerine LDP liderliğine gelecek isim parçalanan bir iktidarı birleştirmek, artan hayat pahalılığı, Çin ile her geçen gün yükselen jeopolitik gerilimler ve ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimlerde Donald Trump'ın geri dönmesi ihtimaliyle mücadele etmek zorunda kalacak.

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