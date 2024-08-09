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Dünya

Japonya Başbakanı Kişida, 7,1'lik deprem nedeniyle Orta Asya gezisini iptal etti

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkede meydana gelen 7,1 büyüklüğünde depremin ardından yapılan deprem uyarısı üzerine planladığı Orta Asya seyahatini iptal ettiğini bildirdi.

AA9 Ağustos 2024 Cuma 13:30 - Güncelleme:
Japonya Başbakanı Kişida, 7,1'lik deprem nedeniyle Orta Asya gezisini iptal etti
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Kyodo News'un haberine göre, Başbakan Kişida düzenlediği basın toplantısında, ülkede meydana gelen deprem ve akabindeki uyarıya ilişkin konuştu.

Kişida, olası bir depreme ilişkin, "hükümetin müdahalesine odaklanmak" için Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'a düzenlemeyi planladığı seyahatlerini iptal ettiğini açıkladı.

Kişida, "Ülkenin kriz yönetiminden sorumlu en üst düzey yetkili olarak en az bir hafta Japonya'da kalmalıyım." ifadesini kullandı.

Japonya'nın güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında dün 7,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremden saatler sonra Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Pasifik Okyanusu'ndaki Nankai Yarığı çevresinde "büyük bir deprem" meydana gelme olasılığının normalden daha yüksek olduğunu açıklamıştı.

Herhangi bir tahliye çağrısının yapılmadığı açıklamada, rutin deprem hazırlıklarının gözden geçirilmesi ve yaklaşık bir hafta boyunca dikkatli olunması gerektiği belirtilmişti.

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